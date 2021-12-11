Чашка за ціною двох IPhone 13: як відрізняються ціни на новорічні подарунки в бутиках та звичайних магазинах

Як відрізняються ціни на новорічні подарунки в бутиках та звичайних магазинах / Фото: Інфографіка Life Сьогодні
Ми влаштували передноворічний шопінг у Києві, щоб побачити цінники на популярні подарунки, які кожен отримує на Миколая чи Новий рік під ялинку.
Дізналися прайси не лише в найдорожчих бутиках столиці, а й супермакетах, які всім по кишені. Вам ж цікаво було, скільки витрачають політики, зірки та інші заможні люди на презенти?!
Зробили порівняння цін, після якого ваше життя не буде таким, як раніше. Звісно, якщо ви не купуєте чашку з блюдцем за ₴57 000 щомісяця.
Які подарунки шукали?
В наш список ТОП-подарунків до новорічних свят ввійшли презенти, які зроблять щасливими кожного. Але скільки витратять коштів на ваш презент – інше питання. Бо подарунок з "Ашану" не завжди підніме настрій тим, хто шопиться в найдорожчому шопінг-центрі Sanahunt чи бутику Chanel.
Ми шукали чашку, шкарпетки, солодощі, музичну шкатулку, аромасвічку для дому, м’яку іграшку та статуетку Санта-Клауса. А ще новорічну прикрасу з символом Нового року-2022 – білим тигром. Впевнені, серед переліку презентів є ваші фаворити.
Розпочнімо з теплих шкарпеток
І не заперечуйте, що не отримували їх в подарунок зі словами "Тримай та більше не замерзай". Шерстяні шкарпетки, які зігріють кожного, продають в бутику Dolce&Gabbana.
А ви думали, де купують шкарпетки багатії! Ціна цього "фешену" – ₴2 900. Але, на щастя, зараз діє знижка, тож їхній прайс "лише" ₴1450.
В бутику ми не знайшли шкарпеток з принтом Санта-Клауса чи сніговика. Словом, у любителів легендарного бренду Dolce&Gabbana луки з мінімальним новорічним настроєм.
Не те що в бюджетному "АТБ", де шкарпетки з новорічним принтом знайдуться для кожного. Та ще й з пафосною назвою "Premier". В супермаркеті пропонують шкарпетки зі сніжинками в подарунок за ₴37,90.
Ціна шкарпеток Dolce&Gabbana зі знижкою еквівалентна прайсу за 40 пар бюджетних шкарпеток з "Ашану".
Далі – обираємо кружку в подарунок
Гарячі напої холодну пору року п’ють 24/7. Найдорожчий шопінг-центр Sanahunt, де одягається Тіна Кароль, продає фарфорову коштовну кружку Regency Faberge з блюдцем. Їй би зрадів кожен в подарунок.
Щоправда, коштує красуня приблизно як два новеньких IPhone 13 – ₴56 970. З такої хіба що чай з золотих пакетиків пити!
Але повернімося в реальність – супермаркет, де купують подарунки кияни з середньостатистичною зарплатнею. В "Ашані" кружку для подарунка купите за ₴42,90. На ній зображений Санта-Клаус, який нагадує, що свято скоро. І чай може бути смачний, навіть, якщо кружка, з якої його п’єте, не коштує статки.
Як щодо свічки в подарунок?
Аромасвічка в оселі створює затишну атмосферу, тож купити або подарувати її взимку рідним – must have. Але ви припините думати, що свічка – це річ першої необхідності, коли побачите її прайс у магазині ZELENA. Там коштовну свічку від Villari продають за ₴24 750.
А ви думали, що аромасвічка в бутику, де минулоріч продавали найдорожчу ялинку України, коштуватиме менше? Ні! Підсвічник зробили з фарфору. І це один із аргументів, чому вона дорога і після побаченого прайсу сіпається око. До слова, аромат свічки нагадує збиті вершки та ваніль.
А тепер до асортименту "Ашану". Тут свічку з новорічним принтом в подарунок придбаєте за ₴119. Звісно, без дорогого фарфору та запаху, який нагадає французькі парфуми.
Наступний подарунок – м’які іграшки
Кожен з нас почуває себе дитиною під час зимових свят. Все завдяки подарункам, які думками "телепортують" в безтурботне дитинство. Один із таких презентів – це м’які іграшки.
Найдорожчий шопінг-центр Sanahunt здивував асортиментом м’яких іграшок. Їх ціна стартує від ₴20 740. Але Санта-Клаусів чи інших новорічних персонажів ми не знайшли.
Запитаєте, чому так дорого? Тут продають іграшки з натурального хутра зайця. Найдорожча серед них в асортименті – коала. Її ціна – ₴26 080. Не кожен б хотів таку отримати, адже екотренд преміальним шопінг-центром проігноровано.
Повернімося до "Ашану". Тут м'яку іграшку ведмедя в новорічному светрі продають за ₴239. Презент куди приємніше отримувати, коли його зробили не з натурального хутра зайця. Але на кожен товар є свій покупець.
Ще один презент, який "телепортує" в дитинство – музична снігова куля
За снігову кулю з Санта-Клаусом, який продають в магазині ZELENA, заплатите ₴4320. Висота її 20 см, а розмальовані різними кольорами деталі – ручна робота.
В онлайн-маркетплейсі Rozetka за снігову кулю з аналогічною висотою заплатите ₴970. Її якість помітно гірша, ніж у продукту за ₴4320.
До слова, у дорогих магазинах для багатіїв пропонують ще й музичні шкатулки у формі телевізора в стилі 1950-х. Називають їх "подорожжю в ретро Різдво". Звісно, коштує вона, як тур в одну з країн – ₴25 400.
І куди ж без статуетки Санта-Клауса чи Діда Мороза
В преміальному магазині ZELENA статуетку Санта-Клауса заввишки 22 см продають за ₴7 395. Не здивуєтеся, але вона знову від бренду Villari і зроблена з якісного фарфору. Колекціонери новорічних статуеток мріють про такий подарунок.
Бюджетну статуетку Діда Мороза ми знайшли в супермаркеті METRO. Її ціна – ₴378, а висота – 20 см. Так, ціна приємна, але статуетка з фарфору в подарунок більше приваблює.
Солодощі за умовчанням дарують взимку
Ми шукали новорічні будиночки з пряників. І знайшли не просто пряник, а витвір мистецтва у кондитерській Namelaka. До слова, вона є однією з найдорожчих у Києві.
В їхньому асортименті був "Музичний пряничковий будиночок". До пряника приєднали музичний механізм, щоб ви їли та водночас слухали We wish you a Merry Christmas. Магія!
І за неї треба заплатити ₴3800. Але на момент публікації всі пряники за "приємним" прайсом любителі особливого розібрали.
Не засмучуйтеся, ми знайшли ще один пряниковий будиночок, але бюджетний. Побачили його на Prom за ціною ₴700. Звісно, в нього немає музичного механізму і хіти вам не співатимуть. Але виглядає смачно.
На завершення – новорічна іграшка для ялинки у формі символа Нового року-2022
Знайшли коштовну іграшку у формі білого тигра знову в магазині ZELENA. Її продають за ₴3 820. І це прайс лише за одну штуку. Але за таку ціну можна купити ялинку двометрову!
Її виготовив польський бренд Komozja & Mostowski, який обожнюють колекціонери новорічних іграшок. Ці люди готові платити тисячі, щоб одягнути цілу ялинку кульками ручної роботи бренду.
Хто не планує купувати іграшки в подарунок за ₴3820, шукають їх в онлайн-маркетплейсі Rozetka. Ми побачили іграшку у формі білого тигра за ₴70. Виглядає вона не так вишукано та пафосно, як попередня, але її дизайн нагадує іграшки, якими ви вбирали ялинку ще в дитинстві.