Чашка по цене двух IPhone 13: как отличаются цены на новогодние подарки в бутиках и обычных магазинах

Как отличаются цены на новогодние подарки в бутиках и обычных магазинах / Фото: Инфографика Life Сегодня

Мы устроили предновогодний шопинг в Киеве, чтобы увидеть ценники на популярные подарки, которые каждый получает на День святого Николая или Новый год под елку.

Узнали прайсы не только в самых дорогих бутиках столицы, но и супермакетах, которые всем по карману. Вам же интересно было, сколько тратят политики, звезды и другие богатые люди на презенты?!

Реклама

Сделали сравнение цен, после которого ваша жизнь не будет такой, как раньше. Конечно, если вы не приобретаете чашку с блюдцем за ₴57 000 ежемесячно.

Какие подарки искали?

В наш список ТОП-подарков к новогодним праздникам вошли презенты, которые сделают счастливыми каждого. Но сколько потратят средств на ваш презент – другой вопрос.

Реклама

Ведь подарок из "Ашана" не всегда поднимет настроение тем, кто шопится в самом дорогом шопинг-центре Sanahunt или бутике Chanel.

Мы искали чашку, носки, сладости, музыкальную шкатулку, аромасвечку для дома, мягкую игрушку и статуэтку Санта-Клауса. А еще новогоднее украшение с символом Нового года-2022 – белым тигром. Уверены, среди списка презентов есть ваши фавориты.

Реклама

Начнем с теплых носков

И не возражайте, что не получали их в подарок со словами "Держи и больше не замерзай". Шерстяные носки, которые согреют каждого, продают в бутике Dolce&Gabbana.

А вы думали, где покупают носки богачи! Цена этого "фешена" – ₴2 900. Но, к счастью, в данный момент действует скидка, так что их прайс "лишь" ₴1450.

Цена теплых носков Dolce&Gabbana – ₴1450 / Фото: скриншот

В бутике мы не нашли носков с принтом Санта Клауса или снеговика. Словом, у любителей легендарного бренда Dolce&Gabbana луки с минимальным новогодним настроением.

Но в бюджетном "АТБ" носки с новогодним принтом найдутся для каждого. Да еще и с пафосным названием "Premier". В супермаркете предлагают носки со снежинками в подарок за ₴37,90.

Цена носков Dolce&Gabbana со скидкой эквивалентна прайсу 40 пар бюджетных носков из "Ашана".

В супермаркете предлагают носки со снежинками в подарок за ₴37,90 / Фото: скриншот

Далее – выбираем кружку в подарок

Горячие напитки в холодное время года пьют 24/7. Самый дорогой шопинг-центр Sanahunt, где одевается Тина Кароль, продает фарфоровую драгоценную кружку Regency Faberge с блюдцем. Ей бы обрадовался каждый.

Правда, стоит красотка примерно как два новеньких IPhone 13 – ₴56 970. Из такой разве что чай из золотых пакетиков пить!

Стоит красотка примерно как два новеньких IPhone 13 – ₴56 970 / Фото: скриншот

Но вернемся в реальность – супермаркет, где покупают подарки киевляне со среднестатистической зарплатой. В "Ашане" кружку для подарка купите за ₴42,90. На ней изображен Санта-Клаус, напоминающий, что праздник скоро. И чай может быть вкусный, даже если кружка, из которой его пьете, не стоит состояние.

В "Ашане" кружку для подарка купите за ₴42,90 / Фото: скриншот

Как насчет свечи в подарок?

Аромасвечка в доме создает уютную атмосферу, поэтому купить или подарить ее зимой родным – must have. Но вы прекратите думать, что свеча – это вещь первой необходимости, когда увидите ее прайс в магазине ZELENA. Там драгоценную свечу от Villari продают за ₴24 750.

Драгоценную свечу от Villari продают за ₴24 750 / Фото: скриншот

А вы думали, что аромасвечка в бутике, где в прошлом году продавали самую дорогую елку Украины, будет стоить меньше? Нет!

Подсвечник сделали из фарфора. И это один из аргументов, почему она дорогая и после увиденного прайса дергается глаз. К слову, аромат свечи напоминает взбитые сливки и ваниль.

А теперь к ассортименту "Ашана". Здесь свечу с новогодним принтом в подарок приобретете за ₴119. Конечно, без дорогого фарфора и запаха, который напомнит французские духи.

В "Ашане" свечу с новогодним принтом в подарок приобретете за ₴119 / Фото: скриншот

Следующий подарок – мягкие игрушки

Каждый из нас чувствует себя ребёнком во время зимних праздников. Все благодаря подаркам, которые мыслями "телепортируют" в безмятежное детство. Один из таких презентов – это мягкие игрушки.

Самый дорогой шоппинг-центр Sanahunt удивил ассортиментом мягких игрушек. Их цена стартует от ₴20 740. Но Санта-Клаусов или других новогодних персонажей мы не нашли.

Спросите, почему так дорого? Здесь продают игрушки из натурального меха зайца. Самая дорогая среди них в ассортименте – коала. Ее цена – ₴26 080. Не каждый бы хотел такую получить, ведь экотренд премиальным шопинг-центром проигнорирован.

В Sanahunt продают игрушки из натурального меха зайца / Фото: скриншот

Вернемся к "Ашану". Здесь мягкую игрушку медведя в новогоднем свитере продают за ₴239. Презент куда приятнее получать, когда его сделали не из натурального меха зайца. Но на каждый товар свой покупатель.

В "Ашане" мягкую игрушку медведя в новогоднем свитере продают за ₴239 / Фото: скриншот

Еще один презент, который "телепортирует" в детство – музыкальный снежный шар

За снежный шар с Санта-Клаусом, который продают в магазине ZELENA, заплатите ₴4320. Высота его 20 см, а разрисованные разными цветами детали – ручная работа.

За снежный шар с Санта-Клаусом в ZELENA заплатите ₴4320 / Фото: скриншот

В онлайн-маркетплейсе Rozetka за снежный шар с аналогичной высотой заплатите ₴970. Заметно, что его качество хуже, чем у продукта за ₴4320.

В онлайн-маркетплейсе Rozetka за снежный шар заплатите ₴970 / Фото: скриншот

К слову, в дорогих магазинах для богачей предлагают еще и музыкальные шкатулки в форме телевизора в стиле 1950-х. Называют их "путешествием в ретро Рождество". Конечно, стоит она, как тур в одну из стран – ₴25 400.

В дорогих магазинах для богачей предлагают еще и музыкальные шкатулки в форме телевизора / Фото: скриншот

И куда же без статуэтки Санта-Клауса или Деда Мороза

В премиальном магазине ZELENA статуэтку Санта-Клауса высотой 22 см продают по ₴7 395. Не удивитесь, но она снова от бренда Villari и сделана из качественного фарфора. Коллекционеры новогодних статуэток мечтают о подобном подарке.

В премиальном магазине ZELENA статуэтку Санта-Клауса высотой 22 см продают по ₴7 395 / Фото: скриншот

Бюджетную статуэтку Деда Мороза мы нашли в супермаркете METRO. Ее цена – ₴378, а высота – 20 см. Да, цена приятная, но статуэтка из фарфора в подарок больше привлекает.

Бюджетную статуэтку Деда Мороза мы нашли в супермаркете METRO / Фото: скриншот

Сладости по умолчанию дарят зимой

Мы искали новогодние домики из пряников. И нашли не просто пряник, а произведение искусства в кондитерской Namelaka. К слову, она одна из самых дорогих в Киеве.

В их ассортименте был "Музыкальный пряничный домик". К прянику присоединили музыкальный механизм, чтобы вы ели и слушали We wish you a Merry Christmas. Магия!

И за домик необходимо заплатить ₴3800. Но на момент публикации все пряники по "приятному" прайсу любители особенного разобрали.

Нашли произведение искусства в кондитерской Namelaka по ₴3800 / Фото: скриншот

Не расстраивайтесь, мы нашли еще один пряничный домик, но бюджетный. Увидели его на Prom по цене ₴700. Конечно, у него нет музыкального механизма, и хиты вам не будут петь. Но смотрится вкусно.

Бюджетный пряничный домик на Prom стоит ₴700 / Фото: скриншот

В завершение – новогодняя игрушка для елки в форме символа Нового года-2022

Нашли драгоценную игрушку в форме белого тигра снова в магазине ZELENA. Ее продают по ₴3 820. И это прайс всего за одну штуку. Но за такую цену можно купить елку двухметровую!

Нашли игрушку в форме белого тигра в магазине ZELENA по ₴3 820 / Фото: скриншот

Ее изготовил польский бренд Komozja & Mostowski, который обожают коллекционеры новогодних игрушек. Эти люди готовы платить тысячи, чтобы одеть целую елку шариками ручной работы бренда.

Кто не планирует покупать игрушки в подарок за ₴3820, ищут их в онлайн-маркетплейсе Rozetka. Мы увидели игрушку в форме белого тигра за ₴70. Выглядит она не так изысканно и пафосно, как предыдущая, но дизайн ее напоминает игрушки, которыми вы наряжали елку еще в детстве.