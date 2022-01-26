Афтепаті-макіяж та онука Грейс Келлі на коні: як пройшов кутюрний показ Chanel

Chanel Couture SS 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Парижі стартував Тиждень моди від-кутюр. Одними з перших уми людей у всьому світі вразили Schiaparelli, а сьогодні свою версію люксового одягу представила Chanel. Креативний директор дому Віржині Віар показала колекцію весна 2022 року.

Це літня колекція, тому вона дуже свіжа, навіть із великою кількістю вишивок", – пояснила Віржині. "Мене трохи надихнули 20-ті – пір'я, бахрома, жіноча сторона конструктивістів, дівчина всередині!

Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue

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Над декораціями до показу працював художник Ксав'є Вейлан, який створював проекти у стилі Карла Лагерфельда. Також сама дизайнер зізналася, що черпала натхнення і з записів культового модельєра.

В основі колекції переважали речі класичного сприйняття будинку Chanel: мереживні сукні, пір'я, брючні костюми, настрій Гетсбі 20-х і 30-х років, тонкий шифон, нерівні краї, які так любила Габріель, органза, шлейфи, ковзаючі атласні вечірні сукні, драпірування, відкриті спини, твідові костюми та крихітні розшиті бісером жилети.

Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue

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Найчарівнішою точкою неймовірного показу стала сцена з онукою Грейс Келлі – принцеса Монако Шарлотта Казігарі, одягнена в жакет Chanel, верхи на прекрасному іспанському гнідом коні Кускусі, зійшла на подіум і відкрила показ бренду.

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Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue

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