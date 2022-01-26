Афтепати-макияж и внучка Грейс Келли на коне: как прошел кутюрный показ Chanel

Chanel Couture SS 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Париже стартовала Неделя моды от-кутюр. Одними из первых умы людей во всем мире поразили Schiaparelli, а сегодня свою версию люксовой одежды представили Chanel. Креативный директор дома Виржини Виар показа коллекцию весна 2022.

Это летняя коллекция, поэтому она очень свежая, даже с большим количеством вышивок", — объяснила Виржини. "Меня немного вдохновили 20-е — перья, бахрома, женская сторона конструктивистов, девушка внутри!

Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue

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Над декорациями к показу работал художник Ксавье Вейлан, который создавал проекты в стиле Карла Лагерфельда. Также сама дизайнер призналась, что черпала вдохновение и з записей культового модельера.

В основе коллекции преобладали вещи классического восприятия дома Chanel: кружевные платья, перья, брючные костюмы, настроение Гэтсби 20-х и 30-х годов, тонкий шифон, неровные края, которые так любила Габриель, органза, шлейфы, скользящие атласные вечерние платья, ожерелья, драпировки, открытые спины, твидовые костюмы и крошечные расшитые бисером жилеты.

Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue

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Самой завораживающей точкой невероятного показа стала сцена с внучкой Грейс Келли – принцесса Монако Шарлотта Казигари, одетая в жакет Chanel, верхом на прекрасном восьмилетнем испанском гнедом коне Кускусе, взошла на подиум и открыла показ бренда.

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Chanel Couture SS 2022 / Фото: Vogue

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