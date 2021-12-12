Бустерна доза вакцини в Україні – коли робити та чим, відповів лікар Комаровський

Робити чи ні третю, бустерну дозу вакцини від коронавірусу – це питання сьогодні хвилює багатьох українців. Які вакцини рекомендують для бустера і коли українці отримають до них доступ, популярний педіатр Євген Комаровський розповів у програмі "Година Голованова " на телеканалі "Україна".
Бустерну дозу оптимально рекомендується робити через 6-9 місяців після другої дози, – відповів кандидат медичних наук. – Весь світ сьогодні дійшов того, що бустер необхідний. Однозначно світова медична спільнота рекомендує для проведення третої дози тільки МНРК-вакцини, тобто Pfizer або Moderna.
Я хочу бути захищеним, а хтось – навпаки, відмовляється від вакцини, відповідно, в країні і немає половини вакцинованих серед населення, – каже Євген Комаровський. – Це їхні проблеми, але я особисто хочу отримати бустер. Чому моя третя доза повинна залежати від бажання тих, хто не хоче щепитися?
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