Бустерная доза вакцины в Украине – когда делать и чем, ответил доктор Комаровский

Делать или нет третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса – этот вопрос сегодня волнует многих украинцев. Какие вакцины рекомендуют для бустера и когда украинцы получат к ним доступ, популярный педиатр Евгений Комаровский рассказал в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина".

Бустерную дозу оптимально рекомендуется делать через 6-9 месяцев после второй дозы,- ответил кандидат медицинских наук. – Весь мир сегодня пришел к тому, что бустер необходим. Однозначно мировое медицинское сообщество рекомендует для проведения бустерной дозы только МНРК-вакцины, то есть Pfizer или Moderna.

Другой вопрос, подчеркивает Евгений Комаровский, что вы, если придете в поликлинику и скажете, что прошли два курса вакцинации и хотите бустер, скорее всего пока ничего не получите.

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Бустерную дозу вакцины оптимально рекомендуется делать через 6-9 месяцев после второй дозы / Фото: REUTERS

Потому что, во-первых, должно быть официальное решение МОЗ. Допустим, ведомство принимает разрешительные документы, четко пописывает, каким препаратами будут делать бустер.

А во-вторых, для многих важно, чтобы и третья доза вакцины отображалась в "Дії", поэтому на ведомственном уровне должен быть учтен и этот механизм. Но МОЗ пока говорит, что начнут бустерную вакцинацию только при условии, когда будут вакцинированы двумя дозами более 50% населения. Сам доктор категорически не согласен с такой формулировкой.

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Я хочу быть защищенным, а кто-то – наоборот, отказывается от вакцины, соответственно, в стране и нет половины вакцинированных серди населения,- говорит Евгений Комаровский.- Это их проблемы, но я-то лично хочу получить бустер. Почему моя третья доза должна зависеть от желания тех, кто не хочет прививаться?

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