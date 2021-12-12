Бустерная доза вакцины в Украине – когда делать и чем, ответил доктор Комаровский

Делать или нет третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса – этот вопрос сегодня волнует многих украинцев. Какие вакцины рекомендуют для бустера и когда украинцы получат к ним доступ, популярный педиатр Евгений Комаровский рассказал в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина".
Бустерную дозу оптимально рекомендуется делать через 6-9 месяцев после второй дозы,- ответил кандидат медицинских наук. – Весь мир сегодня пришел к тому, что бустер необходим. Однозначно мировое медицинское сообщество рекомендует для проведения бустерной дозы только МНРК-вакцины, то есть Pfizer или Moderna.
Я хочу быть защищенным, а кто-то – наоборот, отказывается от вакцины, соответственно, в стране и нет половины вакцинированных серди населения,- говорит Евгений Комаровский.- Это их проблемы, но я-то лично хочу получить бустер. Почему моя третья доза должна зависеть от желания тех, кто не хочет прививаться?
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