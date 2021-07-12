Брежнєва поділилася романтичним відео, яке зняв Меладзе: Ніби з французького кіно!

Як то кажуть, знайди собі чоловіка, який фотографуватиме тебе як найкращу модель) На кадрах Брежнєва зображена в лавандовому полі, і це дуже красиво

Віра Брежнєва похвалилася фотографіями, які їй зробив Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва, яка раніше поділилася смішним фейком про неї і Меладзе, продемонструвала одне з найтрендовіших поєднань кольорів – жовтий і ліловий. Співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram чарівними кадрами, які зняв її чоловік Костянтин Меладзе.

На фото, які, до речі, зроблені в Італії, Брежнєва позує в лавандовому полі. На ній – жовта сукня, яка створює неймовірно красивий контраст з квітами та заходом сонця.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Віра також показала фоловерам коротке відео все на тій же локації.

Артистка обрала вдале місце для контенту. Нотуємо! Тим паче, що в Україні теж є лавандові поля.

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У коментарях до постів підписники Віри Брежнєвої не шкодують компліментів:

"Як красиво і прекрасно"

"Яке гарне поєднання кольорів"

"Чудова"

"Це дійсно чудово"

"Ніби з французького кіно!"

Скріншот: instagram.com/ververa

Скріншот: instagram.com/ververa

Раніше Віра Брежнєва зізналася, що не надихає Костянтина Меладзе. Співачка не є музою своєму чоловікові, але вона все ж допомагає композитору творити.

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/meladzemusic

Костянтин Меладзе може писати одну пісню місяць, і в цей час Віра намагається не займати його побутовими питаннями, а ще вона не любить, коли йому багато телефонують.

Скільки знаменитості заробляють в Instagram, дивіться в сюжеті:

Нещодавно повідомлялося, що Віра Брежнєва і Лариса Доліна потрапили у скандал через участь в незаконному шоу.