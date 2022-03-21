Бренд із Харкова випустив капсулу "Ми з України". Кожне замовлення – допомога ЗСУ та 40 сім'ям команди

Капсульна колекція keepstyle "Ми з України" / Фото: пресслужба

Українська модна індустрія є одним із тих бізнесів, які безпосередньо постраждали від війни, яку розв'язала Росія в Україні. Тисячі людей втратили роботу і разом із мільйонами українців змушені були покинути свої домівки.

Але люди не здаються і навіть в умовах війни намагаються бути корисними, як, наприклад, дизайнер Жан Грицфельдт, що представив нову колекцію одягу на Тижні моди у Берліні.

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Харківський бренд keepstyle вирішив запустити ініціативу, щоб підтримати сім'ї працівників команди та ЗСУ. Вони запустили капсульну колекцію під назвою "Ми з України".

У весняну колекцію увійшли 8 речей, серед яких: хустки, худі, світшоти та футболки.

Капсульна колекція keepstyle "Ми з України" / Фото: пресслужба

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Поки купити речі не можна, але можна зробити замовлення. Як тільки у компанії налагодять виробництво, всі речі будуть розіслані покупцям.

Капсульна колекція keepstyle "Мм з України" / Фото: пресслужба

У компанії обіцяють, що всі гроші, які надійдуть на рахунки, будуть направлені до фонду "Повернись Живим" (95%) та на підтримку сорока сімей команди бренду (5%), які залишили свої будинки.

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Капсульна колекція keepstyle "Ми з України" / Фото: пресслужба

Після усіх стадій прийняття нашого "сьогодні", після того, як 90% команди виїхали з Харкова — міста, де заснувався та жив наш бренд останні 9 років, ми готові діяти! Ми готові створювати, працювати, підіймати дух, збирати кошти, допомогати відбудовувати країну так, як вміємо найкраще — через креатив та одяг, – сказано в заяві команди на Instagram-сторінці бренду.

Капсульна колекція keepstyle "Ми з України" / Фото: пресслужба

Ціни на вироби варіюються від 799 до 2199 грн. Зробити попереднє замовлення можна на сайті бренду.

Капсульна колекція keepstyle "Ми з України" / Фото: пресслужба

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