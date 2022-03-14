Avon залишає російський ринок і пожертвує 500 тис. доларів Україні

Avon припиняє всі інвестиції у Росію. Але є одне "але" / Фото: avon

Сьогодні вчинки говорять більше за будь-які слова. Фрази у стилі "Ми за мир" та "Немає війні" — не працюють, якщо ви лідер думок, великий бренд чи публічна особистість: позиція має підкріплюватися діями. Раніше ми писали про Oriflame, які назвали війну в Україні "жахливою катастрофою", але вирішили залишитися в РФ. А ось їхній конкурент, не менш іменита компанія Avon, вирішила підтримати Україну, але вийшло якось розмито.

Avon припиняє всі інвестиції у Росію. Також зупиняє експорт продукції з російського заводу інші ринки. У компанії наголосили, що Avon Україна ніяк не співпрацює з Avon Росія.

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Про це компанія заявила на офіційній сторінці у Facebook:

У компанії уточнили, що далі працюватимуть із товарами, які вироблені у країнах Європи.

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Ми всім серцем підтримуємо Україну та український народ у цей непростий час. Avon Foundation вже передала 200 000 доларів Червоному Хресту в Україні. Крім цього, група компаній Natura & Co, до складу якої входить Avon, передасть ще 200 000 доларів, – сказано в заяві.

Водночас бренди Avon, серед яких Natura & Co, The Body Shop та Aesop, повністю припиняють діяльність франшиз у Росії та пожертвують по 100 000 доларів на допомогу Україні.

Нагадаємо, що Agent Provocateur залишаються у Росії. Шитимуть панчохи для путінської почту.

Також ECCO продовжать піклуватися про росіян, але дуже жалкують про події в Україні.