Артем Пивоваров назвав 3 головні критерії, необхідні для перемоги в шоу Співають всі

Артем Пивоваров - член журі на шоу Співають всі / Фото: скриншот

Сама співоча прем'єра сезону! Телеканал Україна почав зйомки талант-шоу "Співають всі". За головний приз у півмільйона гривень змагатимуться вокалісти різного віку та професій, а оцінювати їх здатності будуть відразу 100 членів журі! Таке в історії українського телебачення – вперше! Як збирали зіркове журі і коли чекати прем'єру – далі в матеріалі.

Хто і як буде судити учасників шоу

Шестиповерхова сцена і відразу 100 суддівських крісел – такого масштабного співочого шоу Україна не бачила навіть за часів Євробачення. Ми стали 18-ю країною, яка втілила в життя британський формат проекту "All Together Now". На сцені – учасники різних професій, в журі – кумири різних поколінь.

У зіркової сотні зібралося відразу 4 покоління артистів: від молодих тіктокеров і інтернет співаків до Народних артистів України, підкорити учасникам кожного з них буде ой як не просто.

Розкачати сотню – складно, а зібрати таку кількість іменитих артистів в одному шоу – завдання із зірочкою. Вперше в історії українського телебачення відразу 100 успішних людей будуть вершити долю учасників.

За словами фронтвумен групи The Hardkiss Юлії Санін, яка також буде членом журі, 100% буде цікаво, тому що артисти українські, всі різні і кожен знайде, за кого зачепитися оком, кого послухати.

Як будуть оцінювати учасників

Одна зірка – один голос, учасник може набрати від нуля до ста балів. Очолить сотню Наталя Могилевська, при однаковій сумі балів її голос буде вирішальним. Знімальній групі "Сьогодні" артисти розповіли, що саме змусить їх проголосувати за конкурсанта!

Артист і саундпродюсер Артем Пивоваров / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Артем Пивоваров співак, член журі зіркової сотні назвав свої 3 головні критерії:

Є дуже багато артистів, які можуть не мати 3 октави, розумієте, але круто і майстерно володіти своїм голосом. Головне в співочому конкурсі цей критерій, харизма та енергетика. Якщо є всі ці три критерії – у вас є всі шанси!

Співачка LILU / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось співачка Лілу вболіватиме за кожного:

Мені хочеться просто підтримати людей в їх пориві можливо щось змінити в своєму житті, можливо комусь щось довести, завдяки чому, я буду намагатися з усіх сил не вставати, але я знаю, що я буду дуже часто вставати.

Поборотися за головний приз в 500 тисяч гривень з'їдуться виконавці з усієї України!

Кастинг розпочався в квітні, серед десятків тисяч заявок суворе журі відібрало лише кращих! На сцену вийдуть групи, дуети та соло виконавці, кожен ефір по дванадцять учасників, в загальному – 8 епізодів. Перед зірковою сотнею з'явиться непросте завдання: відправити до фіналу проекту тільки 14 кращих! Для багатьох участь в шоу "Співають всі" стане першим в житті виступом на великій сцені.

Не пропустіть наймасштабніше співоче шоу планети "Співають всі" вже в серпні на телеканалі Україна!

Раніше стало відомо, що переможець нового шоу Співають всі отримає півмільйона гривень.