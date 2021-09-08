Зірка серіалу "Хід королеви" знялася для обкладинки глянцю і розповіла, що живе у друзів

/ Фото: instagram.com/instylemagazine
Зірка серіалу "Хід королеви", який став найкращим міні-серіалом на "Золотому глобусі-2021", знялася у фотосесії для американського видання InStyle. Аня Тейлор-Джой з'явилася на обкладинці жовтневого номера журналу.
25-річна актриса позувала в нарядах Dior, Chloé і Isabel Marant в стайні, серед соняшників і в покинутому будинку.
В інтерв'ю Аня розповіла про щільний робочий графік, любов до коней, "Хід королеви", друзів і славу.
Зірка зізналася, що ніколи не відчувала себе своєю серед однолітків через часті переїзди батьків. Актриса народилася в Майамі, в 6-річному віці переїхала до Аргентини, потім до Великобританії, а зараз живе в Лос-Анджелесі. Сама Аня зізналася, що, не дивлячись на фінансову забезпеченість, у неї немає власного будинку, а живе вона в основному у друзів.
Наймолодша з шести дітей в родині Аня росла шибеником. Коли сім'я переїхала з Аргентини до Великобританії, актриса відмовлялася вчити англійську, поки не домоглася свого – відновлення занять з кіньми. Також вона розповіла, що до недавнього часу абсолютно не знала нічого про доглядові засоби для обличчя та волосся.
Тейлор-Джой поки не усвідомлює величезного успіху і слави, яка на неї впала після виходу "Ходу королеви".
Я не спочиваю на лаврах, бо ще не усвідомлюю, що вони у мене є – зазначила Аня.
Актриса прокоментувала, що зазнатися їй не дають і друзі.
Дивіться відео про "Золотому глобусі":
Читайте також:
- Зірка "Хода королеви" Тейлор-Джой: "Я занадто дивна і недостатньо красива, щоб зніматися в кіно"
- Відпочинок за мотивами серіалу: 2 оригінальних ідеї для шанувальників "Хода королеви" і "Бріджертон"
- Фінал "Хода королеви" отримав найбільший рейтинг в історії Netflix: чим закінчився серіал