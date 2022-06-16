Алергія на сонце? Ось 7 правил, щоб засмагати без проблем

Щоб уникнути алергії на сонце, менше перебуваєте під відкритими променями

Всі ми скучили за сонечком, проте бажання подовше погрітися під його променями часто обертається висипати, сверблячкою, почервонінням шкіри – так проявляється алергічна реакція на промені сонця. Як уникнути алергічної реакції, коли краще засмагати, у кого виникає алергія на сонячні промені і як дати собі раду – розповіла лікар-аллерголог, член Європейської академії алергології та клінічної імунології, кандидат медичних наук, Анастасія Левченко.

Анастасія Левченко / Фото: пресслужба

Реклама

Часто алергія на сонячні промені виникає, коли ми далеко від дому. У поїздках у вас не завжди є доступ до лікарів-алергологів та медичної допомоги, тому важливо розуміти, як діяти і допомогти собі самостійно.

Як зрозуміти, що це алергія на сонце?

Алергічна реакція може проявитися не відразу, а через півгодини і навіть 5-6 годин після того, як ви перебували на сонці. На шкірі з'являється висип, схожий на точки. Часто такий висип свербить, шкіра свербить, відчувається печіння. Щоб уникнути таких неприємностей, важливо дотримуватися наступних рекомендацій.

Правило №1: важливо обмежувати перебування на сонці

При схильності до алергії взагалі засмагати слід обережно, особливо – коли сонячне випромінювання перебуває у своєму піку, тобто з 12 до 16 годин дня. Втім, засмагати в цей час небезпечно для будь-якої людини, щоб не отримати опік і не здобути захворювання шкіри.

Реклама

Більшості з нас досить загальних рекомендацій – дотримуйтеся їх і алергія на сонячні промені вам не загрожує.

Крім обмежень перебування на сонці опівдні, вибирайте тінь, на пляжі також важливо ховатися від сонця під навісом або парасолькою, можна – в тіні дерев. Ви засмагнете, тільки повільніше. Але навіть з алергією на сонячні промені людина може не відмовлятися від звичного, активного способу життя. Тільки з однією умовою: час, проведений під відкритим сонцем, потрібно обмежувати.

Правило №2: зверніть увагу на те, що ви їсте і які ліки приймаєте

Фотоалергічна шкірна реакція може розпочатися під впливом сонячних променів. А підстебнути процес може незвична для нас їжа – особливо це актуально для тих, хто виїхав зараз з України і знаходиться в сонячних країнах – Іспанії, Італії, Болгарії тощо.

Викликати алергію може вино, цитрусові, морська риба, морепродукти, фрукти, селера. Якщо поїсти таких продуктів, а потім піти засмагати або просто опинитися під відкритим сонцем – результатом може стати висип на шкірі.

Реклама

На пляж краще йти до 10-ї ранку або загоряти після 16-ї години дня

Морепродукти і червоне вино також багаті гістаміном: це органічна сполука викликає швидкі алергічні реакції. Навіть у здорових людей після вживання таких продуктів може виникнути алергія, тому що органи травлення не справляються з ферментуванням гістаміну. Навіть невелика фоточутливість на тлі таких продуктів і загоряння на сонці різко зросте. І ще один фактор – медикаменти, які ви приймаєте.

Протигрибкові препарати, антибіотики, оральні контрацептиви (таблетки проти вагітності), ліки для лікування гіпертонії і серцевої аритмії, сечогінний – всі ці препарати сприяють фотоалергічній реакції.

Правило №3: дізнайтеся, чи все гаразд з внутрішніми органами і гормонами

Перше, на що варто звернути увагу перед перебуванням на сонці – це наша печінка. Цей орган – наш природний фільтр, а коли в роботі печінки відбуваються порушення, виведення токсинів з організму сповільнюється. Тоді концентрація цих самих токсинів в крові, відповідно, зростає.

Часто алергія на сонячні промені з'являється у людей з ендокринними хворобами

Під впливом сонця через кровоносні судини токсини можуть спровокувати фоточутливість шкіри й алергію. Часто алергія на сонячні промені з'являється у людей з ендокринними хворобами, особливо – якщо порушені функції щитовидної залози.

Правило №4: відмовтеся від духів і дезодорантів перед виходом на сонце

Перед виходом на сонце, а на пляж – особливо не користуйтеся парфумами, дезодорантами, засобами для укладки волосся, лікувальними мазями для шкіри. Все це під впливом сонця може викликати алергічну реакцію.

Якщо все ж з'явився алергічний висип, то важливо відразу промити шкіру чистою водою, можна з милом. Тільки простим, без яскравих барвників та ароматизаторів.

Якщо ви помітили, що схильні до алергії або алерголог вже поставив діагноз, то не забувайте мати при собі адреналінову ручку. Реакції можуть бути різними, найнебезпечніша з них – анафілактичний шок. Це миттєва реакція, після якої людина може померти, якщо вчасно не надати допомогу.

Правило №5: перевіряйте косметику і засоби для шкіри, якими користуєтеся

Влітку до вибору косметики і засобів догляду потрібно підходити особливо ретельно. Тому що багато кремів та інших засобів з догляду за шкірою збільшують фоточутливість на тлі ультрафіолетового випромінювання. Перед виходом на сонце не наносьте на шкіру ніяких засобів, крім SPF-захисту. Пам'ятайте також, що дітям до двох років взагалі не можна користуватися косметикою, призначеною для дорослих.

Влітку до вибору косметики та доглядових засобів потрібно підходити особливо ретельно

Не лінуйтеся перед нанесенням крему, емульсії або флюїду для шкіри почитати уважно інструкцію. А найкраще це робити перед купівлею такого засобу. Алергію провокують багато компонентів, але лідери серед них – це ретиноїди (одна з форм вітаміну А).

Правило №6: не проводьте пілінги і шліфування шкіри перед тим, як засмагати

Якщо ви відвідуєте косметолога постійно, то пам'ятайте, що деякі процедури проводять тільки взимку і восени. Стоншують шкіру, роблячи її більш сприйнятливою до сонця пілінги, особливо лазерні і хімічні, шліфування тощо. Крім того, якщо такі процедури провести і відразу піти на сонці, то крім алергії може з'явитися пігментація.

Правило №7: бережіть шкіру і відразу надайте допомогу, якщо почалася алергія

Перше, що потрібно зробити якщо виникла шкірна реакція на сонячні промені:

Піти з сонця в тінь або в приміщення. Скоріше прийняти душ, змити з себе все, що нанесли на шкіру до цього. Важливо випити багато чистої води, щоб вивести з організму продукти метаболізму, які спровокували алергію. Якщо в найближчі 12 годин або добу немає поліпшень, то прийміть протиалергічний (антигістамінний) засіб, тільки уважно дотримуйте інструкції. У разі, коли алергічна реакція наростає – не тягніть з візитом до алерголога.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, кому варто побоюватися сонячних променів.

Також не забувайте дбати не тільки про фізичне, а й емоційне здоров'я себе та близьких, робіть подарунки – в цьому вам допоможуть ідеї цікавих подарунків на свята травня, які вже є в нашому календарі.