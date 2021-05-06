Аллергия на солнце? Используйте 7 правил, чтобы загорать без проблем

В начале мая мы массово провидим время на природе, в итоге аллергия на солнце не заставляет себя долго ждать. Как помочь своей коже – рассказала аллерголог

Чтобы избежать аллергии на солнце, меньше находитесь под открытыми лучами / Фото: unsplash.com

Все мы соскучились по солнышку, однако желание подольше погреться под его лучами часто оборачивается высыпаемыми, зудом, покраснением кожи – так проявляется аллергическая реакция на лучи солнца. Как избежать аллергической реакции, когда лучше загорать, у кого возникает аллергия на солнечные лучи и как себе помочь – рассказала доктор-аллерголог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, кандидат медицинских наук, Анастасия Левченко.

Анастасия Левченко / Фото: пресс-служба

Часто аллергия на солнечные лучи возникает, когда мы далеко от дома – в отпуске, во время поездки за границу, на море, всюду, где контакт кожи с солнечными лучами увеличен. В поездках у вас не всегда есть доступ к врачам-аллергологам и медицинской помощи, поэтому важно понимать, как действовать и помочь себе самостоятельно.

Как понять, что это аллергия на солнце?

Аллергическая реакция может проявиться не сразу, а спустя полчаса и даже 5-6 часов после того, как вы находились на солнце. На коже появляется сыпь, похожая на точки. Часто такая сыпь зудит, кожа чешется, ощущается жжение. Чтобы избежать таких неприятностей, важно придерживаться следующих рекомендаций.

Правило №1: важно ограничивать пребывание на солнце

При склонности к аллергии вообще загорать следует осторожно, особенно – когда солнечное излучение находится в свое пике, то есть с 12 до 16 часов дня. Впрочем, загорать в это время опасно для любого человека, чтобы не получить ожог и не заработать заболевания кожи.

Большинству из нас достаточно общих рекомендаций – придерживайтесь их и аллергия на солнечные лучи вам не грозит.

Помимо ограничений пребывания на солнце в полдень, выбирайте тень, на пляже также важно прятаться от солнца под навесом или зонтом, можно – в тени деревьев. Вы загорите, только медленнее. Но даже с аллергией на солнечные лучи человек может не отказываться от привычного, активного образа жизни. Только с одним условием: время, проведенное под открытым солнцем, нужно ограничивать.

Правило №2: обратите внимание на то, что вы едите и какие лекарства принимаете

При воздействии солнечных лучей на кожу может начаться фотоаллергическая реакция. Это кожная реакция, которую провоцируют определенные продукты и лекарства. Особенно часто такая реакция случается на море, в экзотических для нас странах. Потому что мы начинаем пробовать местные, непривычные для наших желудков деликатесы и алкоголь. Вызвать аллергию может вино, цитрусовые, морская рыба, морепродукты, фрукты, сельдерей. Если хорошенько отведать омара или креветок, заесть агавой или манго, а потом пойти загорать – результатом может стать сыпь на коже.

Перед пляжем лучше не принимать лекарств, чтобы не было аллергии на солнце / Фото: Pixabay

Морепродукты и красное вино также богаты гистамином: это органическое соединение вызывает быстрые аллергические реакции. Даже у здоровых людей после употребления таких продуктов может возникнуть аллергия, потому что органы пищеварения не справляются с ферментированием гистамина. Даже небольшая фоточувтвительность на фоне таких продуктов и загорания на солнце резко возрастет. И еще один фактор – медикаменты, которые вы принимаете.

Противогрибковые препараты, антибиотики, оральные контрацептивы (таблетки против беременности), лекарства для лечения гипертонии и сердечной аритмии, мочегонное – все эти препараты способствуют фотоаллергической реакции.

Правило №3: узнайте, все ли в порядке с внутренними органами и гормонами

Первое, на что стоит обратить внимание перед сезоном отпусков – это наша печень. Этот орган – наш природный фильтр, а когда в работе печени происходят нарушения, выведение токсинов из организма замедляется. Тогда концентрация этих самых токсинов в крови, соответственно, растет. Под воздействием солнца через кровеноснык сосуды токсины могут спровоцировать фоточувствительность кожи и аллергию. Часто аллергия на солнечные лучи появляется у людей с эндокринными болезнями, особенно – если нарушены функции щитовидной железы.

Правило №4: откажитесь от духов и дезодорантов перед выходом на солнце

Перед выходом на солнце, а на пляж – особенно не пользуйтесь парфюмерией, дезодорантами, средствами для укладки волос, лечебными мазями для кожи. Все это под воздействием солнца может вызвать аллергическую реакцию.

Если все-таки появилась аллергическая сыпь, то важно сразу промыть кожу чистой водой, можно с мылом. Только простым, без ярких красителей и отдушек.

Если вы заметили, что склонны к аллергии или аллерголог уже поставил диагноз, то не забывайте иметь при себе адреналиновую ручку. Реакции могут быть разными, самая опасная из них – анафилактический шок. Это мгновенная реакция, после которой человек может умереть, если вовремя не оказать помощь.

Правило №5: проверяйте косметику и средства для кожи, которыми пользуетесь

Летом к выбору косметики и уходовых средств нужно подходить особенно тщательно. Потому что многие кремы и другие средства по уходу за кожей увеличивают фоточувствительность на фоне ультрафиолетового излучения. Перед выходом на солнце не наносите на кожу никаких средств, кроме SPF-защиты. Помните также, что детям до двух лет вообще нельзя пользоваться косметикой, предназначенной для взрослых.

Читайте также: Как безопасно и правильно загорать: четыре основных правила

Не ленитесь перед нанесением крема, эмульсии или флюида для кожи почитать внимательно инструкцию. А лучше всего это делать перед покупкой такого средства. Аллергию провоцируют многие компоненты, но лидеры среди них – это ретиноиды (одна из форм витамина А).

Правило №6: не проводите пилинги и шлифовку кожи перед тем, как загорать

Если вы посещаете косметолога постоянно, то помните, что некторые процедуры проводят только зимой и осенью. Утончают кожу, делая ее более восприимчивой к солнцу пилинги, особенно лазерные и химические, шлифовки и т.д. Кроме того, если такие процедуры провести и сразу пойти на солнце, то помимо аллергии может появиться пигментация.

Правило №7: берегите кожу и сразу окажите помощь, если началась аллергия

Первое, что нужно сделать если возникла кожная реакция на солнечные лучи:

Уйти с солнца в тень или в помещение, Поскорее принять душ, смыть с себя все, что нанесли на кожу до этого. Важно выпить много чистой воды, чтобы вывести из организма продукты метаболизма, которые спровоцировали аллергию Если в ближайшие 12 часов или сутки нет улучшений, то примите противоаллергическое (антигистаминное) средство, только внимательно соблюдайте инструкцию. В случае, когда аллергическая реакция нарастает – не тяните с визитом к аллергологу.

Напомним, что ранее мы также писали о том, кому стоит опасаться солнечных лучей.

Также не забывайте заботиться не только о физическом, но и эмоциональном здоровье себя и близких, делайте презенты – в этом вам помогут идеи интересных подарков на праздники мая, которые уже есть в нашем календаре.