73-річна мама Ілона Маска вийшла в світ у сукні від українського дизайнера (фото)

Мей Маск в образі від українського дизайнера відвідала модний захід у Катарі / Фото: instagram.com/ellemen_china/

Мама Ілона Маска відвідала захід у Катарі, одягнув плаття українського дизайнера. 73-річна канадсько-південноафриканська модель відвідала гала-вечір Fashion Trust Arabia Prize у Досі.

Для світського виходу Мей обрала вбрання від Юлії Магдич.

Реклама

Бізнес-вумен одягла біле плаття із синім орнаментом та пишними рукавами з колекції Yuliya Magdych сезону весна-літо 2022. Образ вона доповнила сумкою Dior та масивними сережками.

Реклама

Мей відвідала церемонію нагородження некомерційної організації, яка надає фінансову підтримку і сприяє просуванню дизайнерів-початківців на Близькому Сході і в Північній Африці.

Нагадаємо, Мей любить приміряти речі вітчизняних дизайнерів. Нещодавно письменниця з'явилася в костюмі українського бренду J'amemme.

Читайте також: