73-летняя мама Илона Маска вышла в свет в платье от украинского дизайнера (фото)

Мэй Маск в образе от украинского дизайнера посетила модное мероприятие в Катаре / Фото: instagram.com/ellemen_china/

Мама Илона Маска посетила мероприятие в Катаре, надев платье украинского дизайнера. 73-летняя канадско-южноафриканская модель посетила гала-вечер Fashion Trust Arabia Prize в Дохе.

Для светского выхода Мэй выбрала наряд от Юлии Магдыч.

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Бизнесвумен надела белое платье с синим орнаментом и пышными рукавами из коллекции Yuliya Magdych сезона весна-лето 2022. Образ она дополнила сумкой Dior и массивными серьгами.

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Мэй посетила церемонию награждения некоммерческой организации, которая оказывает финансовую поддержку и способствует продвижению начинающих дизайнеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Напомним, Мэй любит примерять вещи отечественных дизайнеров. Недавно писательница появилась в костюме украинского бренда J'amemme.

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