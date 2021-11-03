7 порад, як не провалити Tinder-побачення – чоловічий погляд

Чи може перше побачення бути ідеальним? / Фото: freepik.com

Скільки разів ви включали додаток Tinder та шкодували на першій же зустрічі? Задавалися запитаннями: "Чому він не передзвонив?", "Я що, потрапила у френдзону?" або "Перший поцілунок на першому побаченні – це нормально?"

Ми вирішили дізнатися чоловічу думку про Tinder-побачення і попросили автора книги "69 невдалих побачень" Андрія Мероніка розповісти про те, як не зіпсувати першу зустріч та справити правильне враження.

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Андрій – молодий підприємець, який побував на 69 Tinder-побаченнях та поділився своїми історіями про інтернет-знайомства у книзі.

Андрій Меронік побував на 69 Tinder-побаченнях та написав про це книгу / Фото: пресслужба

Не запізнюйтесь

Пунктуальність – велика рідкість у наш час, тому якщо ваш хлопець гідна людина, він це оцінить і поставить вам жирний "+" у списку своїх очікувань. Історія про те, що треба запізнюватися і це межа мрій молодих хлопців, – міф, не більше. Ніхто не хоче стирчати в телефоні на вулиці в холод або стояти на аварійці в чужому вузькому дворику, чекаючи на людину, яку ти побачиш, можливо, вперше і востаннє в житті. Це швидше дратує.

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Не поспішайте замовляти їжу

Коли ви робитимете замовлення в ресторані, як правило, вихований чоловік запропонує дівчині вибрати страву першою. Якщо так і сталося – замовте щось просте та невибагливе, але зі смаком. Пам'ятаю, як на одному з побачень дівчина почала ґвалтувати офіціанта вимогами знайти їй домашню ванільну горілку та настоянку на якихось бур'янах… це було безглуздо. Але якщо так трапилося, що ваш співрозмовник дуже голодний і вирішив зробити замовлення першим, – оберіть таку ж страву. Це дуже крутий жест, який точно буде помічений вашим новим знайомим.

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Не сидіть у телефоні

Зараз усі не випускають телефони з рук і виглядають дуже діловими. Хоча я часто сам можу відволікатися по роботі, але завжди намагаюся вимикати сповіщення на побаченні. Я впевнений, що кожен відчував цей незручний момент, коли співрозмовник пропадає в телефоні і ти просто не знаєш, куди себе діти. Тому намагайтеся повністю уникати використання гаджета.

Не надягайте скафандр на перше побачення

Звісно, якщо погода дозволяє. Покажіть хоч трохи свого тіла. Нехай чоловік побачить вашу шкіру. Але я не про купальник, і не про глибоке декольте – це може бути невелика ділянка плеча або зап'ястя. Цього буде достатньо, щоб у якийсь момент він захотів до нього доторкнутися та пофантазувати про наступну зустріч. Це так і працює.

Струшуйте ноги перед тим, як сісти в авто взимку

Це дуже просто, але повірте, на якому авто не приїхав ваш хлопець, на Ланосі за 2000 доларів чи Гелендвагені за 200 000, цей жест йому сподобається. Адже ви не в захваті, коли хтось взутий і з купою снігу поспішає у вас вдома до вітальні? Авто – другий дім чоловіка.

Подавайте вірні жести

Всі чоловіки знають, якщо жінка поправляє в його присутності волосся – це ознака того, що чоловік подобається жінці. Так це чи ні, ми сперечатися не будемо. Але так думає переважна більшість чоловіків, тому якщо ви бачите необхідність надіслати такий меседж – користуйтеся, це теж працює.

Подякуйте за побачення, яким би воно не було

Зараз мало хто дякує за добре проведений час. Знаєте, я б це порівняв із квітами від хлопця на першому побаченні. Жінки часто скаржаться, що хлопці не дарують квіти під час першої зустрічі. Так от, майже ніхто не дякує за добре проведений час – дарував ти квіти чи ні – не грає ролі, подякувати варто, адже це просто слова. Принаймні поки що.

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