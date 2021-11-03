7 советов, как не провалить Tinder-свидание – мужской взгляд

Может ли первое свидание быть идеальным? / Фото: freepik.com

Сколько раз вы включали приложение Tinder и обжигались на первой же встрече? Задавались вопросами: "Почему он не перезвонил?", "Я что попала во френдзону?" или "Первый поцелуй на первом свидании – это нормально?".

Мы решили узнать мужскую точку зрения о Tinder-свитданиях и спросили у автора книги "69 неудачных свиданий" Андрея Мероника рассказать о том, как не испортить первую встречу и оставить правильное впечатление.

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Андрей – молодой предприниматель, который побывал на 69-ти Tinder-свиданиях и поделился своими историями об интернет-знакомствах в книге.

Андрей Мероник побывал на 69-ти Tinder-свиданиях и написал об этом книгу / Фото: пресс-служба

Не опаздывайте

Пунктуальность – большая редкость в наше время, поэтому если ваш парень достойный человек, он это оценит и поставит вам жирный "+" в списке своих ожиданий. История о том, что надо опаздывать и это предел мечтаний молодых ребят – миф, не более. Никто не хочет торчать в телефоне на улице в холод, или стоять на аварийке в чужом узком дворике, ожидая человека, которого ты увидишь возможно в первый и последний раз в жизни. Это скорее раздражает.

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Не спешите заказывать еду

Когда вы будете делать заказ в ресторане, как правило, воспитанный мужчина предложит девушке выбрать блюдо первой. Если так и произошло – закажите что-нибудь простое и неприхотливое, но со вкусом. Помню, как на одном из свиданий девушка начала насиловать официанта требованиями найти ей домашнюю ванильную водку и настойку на каких-то сорняках… это выглядело нелепо. Но если так случилось, что ваш собеседник очень голоден и решил сделать заказ первым – выберите такое же блюдо. Это очень крутой жест, который точно будет замечен вашим новым знакомым.

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Не сидите в телефоне

Сейчас все не выпускают телефонов из рук и выглядят очень деловыми. Хотя я часто сам могу отвлекаться по работе, но всегда стараюсь выключать уведомления на свидании. Я уверен, что каждый чувствовал этот неловкий момент, когда собеседник пропадает в телефоне и ты просто не знаешь куда себя деть. Поэтому старайтесь полностью избегать использования гаджета.

Не надевайте скафандр на первое свидание

Конечно, если погода позволяет. Покажите хотя бы немного своего тела. Пусть мужчина увидит вашу чистую кожу. Но я не о купальнике, и не о самом глубоком декольте – это может быть небольшой участок плеча или запястья. Этого будет достаточно, чтобы в какой-то момент он захотел к нему прикоснуться и пофантазировать о следующей встрече. Это так и работает.

Стряхивайте ноги перед тем, как сесть в авто зимой

Это очень просто, но поверьте, на каком бы авто ни приехал ваш парень, на Ланосе за 2000 долларов или Гелендвагене за 200 000, этот жест ему понравится. Вы ведь не в восторге, когда кто-то обут и с кучей снега спешит у вас дома в гостиную? Авто – второй дом мужчины.

Подавайте верные жесты

Все мужчины знают, если дама поправляет в его присутствии волосы – это признак того, что мужчина нравится женщине. Так это или нет, мы спорить не будем. Но так думает подавляющее большинство мужчин, поэтому если вы видите необходимость послать такой месседж – пользуйтесь, это тоже работает.

Поблагодарите за свидание, каким бы оно ни было

Сейчас мало кто благодарит за хорошо проведенное время. Знаете, я бы это сравнил с цветами от парня на первом свидании. Женщины часто жалуются, что ребята не дарят цветы при первой встрече. Так вот, почти никто не благодарит за хорошо проведенное время – дарил ты цветы или нет – не играет роли, поблагодарить стоит, ведь это просто слова. По крайней мере, пока что.

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