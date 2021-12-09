5 варіантів корисного сніданку взимку – що їсти зранку, щоб не гладшати

Без корисного сніданку взимку не обійтися: їсти зранку важливо, щоб не гладшати / Фото: Колаж: Сьогодні

"Швидкі" пластівці або мюслі, якими багато хто любить снідати, – далеко не найкращий варіант ранкової їжі, навіть якщо залити їх теплим молоком. Але ще більше згубно для здоров'я взагалі не снідати. Чому – дізнаємося від наших експертів.

Чому потрібно снідати обов'язково?

Ранкова їда допомагає нашій травній системі "прокинутися": особливо активно органи травлення починають працювати з 7-ї ранку до 11-ї дня. Як зазначає консультант зі здорового харчування та лікарка тибетської медицини Олена Беляєва, ранковий сніданок, та ще й правильними продуктами, підтримає роботу організму, допоможе метаболізму й навіть допоможе запобігти розвиткові захворювань.

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Теплий сніданок допомагає наповнити нас енергією на весь день / Фото: unsplash.com

Зокрема, завдяки ранковій їді можна збалансувати рівень цукру в крові, запобігти розвиткові діабету другого типу. Взагалі, будь-якої пори року снідати краще теплими продуктами, тобто після їх термічної обробки. Взимку це особливо важливо, теплий сніданок допомагає наповнити нас енергією на весь день, підтримати імунну систему.

Саме теплий сніданок допоможе шлунку успішно "воювати" із соляною кислотою та виробляти ферменти. Але гаряча кава, та ще й із сигаретою натще – це не сніданок, а знущання зі свого здоров'я.

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Що не можна їсти на сніданок?

Якщо хочете бути здоровими і допомогти своїй травній системі, забудьте про бутерброди в сухом'ятку, солодкі пластівці чи мюслі, та ще й з холодним молоком.

Також важливо готувати свіжі сніданки – вчорашні підігріті каша, суп, варені сосиски не корисні як сніданок. Зробити ранковий омлет, зварити кашу (особливо якщо ви замочили крупу на ніч) або на крайній випадок обійтися гарячим бутербродом буде не набагато довше, але значно корисніше.

Кава, навіть гаряча, та ще з цигаркою – це знущання над здоров'ям, а не сніданок / Фото: freepik.com

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І, звичайно ж, печиво, цукерки або перехоплений дорогою на роботу хот-дог – теж поганий варіант для сніданку. Ранкова їжа має бути насичена вітамінами, мінералами, Омега-3 жирними кислотами, які допоможуть мозку краще працювати протягом дня.

Якщо вам не вистачає мотивації їсти на сніданок здорові продукти, то подумайте про те, що правильний сніданок ще допоможе втрачати зайву вагу. Ситний сніданок із здорових продуктів не дасть відчувати сильного голоду до обіду. Тоді за обідом не буде бажання переїдати і перебиватися солодощами та іншою нездоровою їжею.

Які продукти підходять для сніданку

Після пробудження випийте натще склянку кип'яченої води (охолодженої до приємної вам температури), це допоможе "увімкнути" травлення . Для сніданку вибирайте легкі, але одночасно ситні продукти – наприклад, кашу (але не кашу-хвилинку, краще зварити із замоченої на ніч крупи).

Для корисного сніданку підходять легкі за властивостями продукти: тушковані овочі або запечені на грилі чи духовці фрукти, яйця, їх можна зварити або зробити омлет, гарячий тост з цільнозернового хліба.

Тушковані овочі з яйцями або омлет чудово підходять для сніданку / Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/

Після сніданку каву, чай, а особливо холодну воду відразу краще не пити. Якщо дуже хочеться, зробіть кілька ковтків, а сам напій випийте через 15-20 хвилин після їди.

А чи можна приклад правильного сніданку?

Один з найкращих білкових продуктів для корисного сніданку – це яйця. Омлет з овочами – непоганий варіант. Поки він готуватиметься, ви можете прийняти душ. Яйця можна їсти щодня (1-2 штуки). До збитих яєць додайте овочі – можна потерти на тертці цукіні, кабачок, порізати болгарський перець, ці овочі швидко тушкуються.

До білкових продуктів на сніданок ідеально підходять свіжі або парені овочі, а на десерт – фрукт. / Фото: Depositphotos

Можна розбавити тушковані овочі салатом зі свіжих овочів, покласти трохи насіння льону, кунжуту чи соняшнику. Психолог, дієтолог, консультант із здорового харчування Ксенія Рен рекомендує білкові сніданки. До білкових продуктів, як уже сказано, ідеально підходять свіжі або парені овочі, а на десерт – фрукт. Ось кілька варіантів, що приготувати:

Вівсяний млинець із фруктами та сиром. Трохи каші з яйцем та салатом, фрукти на десерт. Тост цільнозерновий з сьомгою та салатом. Яєчня з овочами, салат, фрукти. Сирники, фрукти, запіканка.

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