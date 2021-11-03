5 тревел-профілів в Instagram, від яких неможливо відірватися

Чули слова Конфуція "Оберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті"? Ми знайшли людей, яких описує ця фраза! Бо їхня робота – подорожі, адже вони тревел-експерти та тревел-блогери.

Деякі з них не лише досліджують країну, а й самостійно влаштовують тури до найвіддаленіших куточків планети для охочих. Про особливості тріпів розповідають в Instagram та закохують усіх в автентичні країни. Словом, щасливчики, які живуть без вигорання. Бо його неможливо "зловити", адже вчора ти ще був у Мексиці, а через декілька днів летиш в екзотичний Канкун.

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1 – тревел-експерт Віталій Махновець (@mv.vito)

Аудиторія Віталія Махновця – понад 57 тис. читачів. Він влаштовує авторські поїздки до Ісландії, Перу, Індонезії та інших країн. Світлинами з подорожей ділиться в Instagram. Словом, його контент з поїздок можна назвати онлайн-тріпом.

Але тревел-експерт організовує подорожі не для всіх. Лише для найвідважніших шукачів пригод. Бо ці поїздки не про релакс, як в готелях Єгипту. Це драйв та активність.

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Організовую подорожі не для бубочок, – написав Віталій Махновець в описі профілю в Instagram.

В дописах ділиться не лише фото, а й реаліями роботи, які ніколи непередбачувані.

Коли ваш баґґі перевертається посеред ночі в пустелі, і дівчина з команди ламає руку, а допомогу чекати нізвідки, ти просто безнадійно біжиш через дюни в пошуках евакуації, – писав Віталій Махновець в Instagram.

2 – тревел-експертка Олеся (@with.olesia)

Аудиторія Олесі понад 40 тис. осіб. Тревел-експертка відвідала 56 країн, з якими познайомила багатьох українців. Гуляла у Філіппінах, Ірані, по Південній Італії, Сейшельських Островах та інших тур-місцинах. Уявляєте?

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Її стрічка в Instagram – естетика в кожній деталі, а інформації в дописах – шпаргалка для незабутньої подорожі.

3 – тревел-експерт Олександр Ладанівський (@ladanivskyy)

Аудиторія Олександра Ладанівського 231 тис. осіб. Свій тревел-шлях він розпочав ще в 2007 року. Його профіль – це фотоатлас з переліком місцин, які кожному варто відвідати хоча б раз.

Сьогодні з його прізвищем у людей асоціюються неймовірні фото, які він робить під час поїздок та публікує в профілі. Креатор називає деякі з них "інопланетними". Впізнали Ісландію на світлині?

В Instagram він розповідає про свої пригоди та надихає інших побачити легендарні локації світу на власні очі.

4 – тревел-блогер Макс Циркель (@max_tsyrkel)

Аудиторія Макса Циркеля 238 тис. осіб. Його підписники знають, що автор блогу – ще той любитель подорожувати. Він відвідав 76 країн! Кожного місяця в нього нові пригоди в різних куточках світу. Блогер публікує цінну інформацію у профілі, щоб читачі знали реалії перебування у країнах під час карантину.

Автор блогу також тестує готелі та авіалінії, і ділиться чесними відгуками з аудиторією. Словом, достатньо декілька дописів прочитати, щоб самому запланувати подорож без турагента.

5 – тревел-блогер Маша Себова (@sebova)

Аудиторія Маші Себової 60 тис. читачів. Дівчина в профілі ділиться естетичними світлинами та лайфхаками для планування цікавих поїздок.

Після прочитання її блогу мандрівник у Парижі не робитиме фото біля підніжжя Ейфелевої вежі. Бо він дізнається про інших 9 локацій, де фото вийде оригінальнішим. Словом, дописи Маши Себової – must see, якщо ви хочете дослідити країну нетипово.

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