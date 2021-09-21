5 ключових трендів з червоної доріжки "Еммі-2021"

Аня Тейлор-Джой, Емма Коррін / Фото: instagram.com/anyataylorjoy, instagram.com/emmalouisecorrin
На червоній доріжці "Еммі-2021" панували яскравість і краса. Одна з найважливіших премій в сучасній історії телебачення 73-тя церемонія "Еммі" стала не тільки святкуванням розваг, які допомогли нам усім пережити глобальну пандемію, а й поверненням до ефектних виходів багатьох знаменитостей.
Природно, ми розглядали кращі образи зірок, які всіляко намагалися справити враження.
Вбрання зірок включали багато кольору, чудові сукні, елегантні костюми і елементи старого Голлівуду. Ми вибрали 5 найкрасивіших трендів з червоної доріжки премії "Еммі-2021", які варто взяти на замітку.
Жовтий
Одним з найбільш трендових кольорів церемонії став жовтий. Знаменитості вибирали сукні всіх тонів цього кольору: неоновий, приглушений і насичений жовтий. Схоже, червона доріжка "Еммі" була присвячена яскравим і сміливим відтінкам, які провадять wow-ефект.
Будуарний стиль
Плаття в білизняному стилі увійшли в моду ще в 1990-ті. У цьому сезоні вони продовжують свою ходу, підкорюючи серця модниць. А ось знаменитості показали свої інтерпретації тренда – піжамні мереживні комплекти, корсети і шовк, а також прозорі, немов зшиті з металу, варіанти.
З чоловічого плеча
Одягати брючні костюми на червону доріжку більше не викликає такого шоку у публіки, як кілька десятиліть раніше. Але знамениті актриси знайшли нові способи, як адаптувати предмет чоловічого гардеробу. Блейзери, краватки, двобортні піджаки, комбінезони в класичному чорному кольорі стали хітами.
Екстремально довгі нігті
Манікюр з максимально довгими нігтями стає глобальним трендом. Не обійшлася і червона доріжка "Еммі" без цієї б'юті-тенденції. Емма Коррін, наприклад, підкорила всіх не тільки самим стильним вбранням, але і вразила чорним манікюром з довгими нігтями гострої форми.
Кольорові чоловічі костюми
Мода на кольорові ділові костюми плавно перекочувала з жіночого гардеробу в чоловічмй. Замість класичних чорних смокінгів знаменитості продемонстрували справжнє розмаїття кольору і принтів. Погодьтеся, це надихає на експерименти.
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