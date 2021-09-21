5 ключевых трендов с красной дорожки "Эмми-2021"

Аня Тейлор-Джой, Эмма Коррин / Фото: instagram.com/anyataylorjoy, instagram.com/emmalouisecorrin

На красной дорожке "Эмми-2021" царили яркость и красота. Одна из самых важных премий в современной истории телевидения 73-я церемония "Эмми" стала не только празднеством развлечений, которые помогли нам всем пережить глобальную пандемию, но и возвращением к эффектным выходам многих знаменитостей.

Естественно, мы рассматривали лучшие образы звезд, которые всячески пытались произвести впечатление.

Наряды звезд включали много цвета, великолепные платья, элегантные костюмы и элементы старого Голливуда. Мы выбрали 5 самых красивых трендов с красной дорожки премии "Эмми-2021", которые стоит взять на заметку.

Желтый

Одним из самых трендовых цветов церемонии стал желтый. Знаменитости выбирали платья тонов этого цвета: неоновый, приглушенный и насыщенный желтый. Похоже, красная дорожка "Эмми" была посвящена ярким и смелым оттенкам, производящим wow-эффект.

Кейли Куоко, Аня Тейлор-Джой, Михаэла Коэл, Паулина Алексис / Фото: Getty Images, emmys.com, instagram.com/britt.theodora/

Бельевой стиль

Платья в бельевом стиле вошли в моду еще в 1990-е. В этом сезоне они продолжают свое шествие, покоряя сердца модниц. А вот знаменитости показали свои интерпретации тренда – пижамные кружевные комплекты, корсеты и шелк, а также прозрачные, словно сшиты из металла, варианты.

Аня Тейлор-Джой, Исса Рэй, Керри Вашингтон / Фото: whowhatwear, emmys.com, instagram.com/issarae/

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С мужского плеча

Надевать брючные костюмы на красную дорожку больше не вызывает такого шока у публики, как несколько десятилетий ранее. Но знаменитые актрисы нашли новые способы, как адаптировать предмет мужского гардероба. Блейзеры, галстуки, двубортные пиджаки, комбинезоны в классическом черном цвете стали хитами.

Рита Уилсон, Эллен Помпео, Кэтрин Хан, Самира Уайли / Фото: emmys.com, instagram.com/kathrynhahnofficial/, instagram.com/samsaboura/

Экстремально длинные ногти

Маникюр с максимально длинными ногтями становятся глобальным трендом. Не обошлась и красная дорожка "Эмми" без этой бьюти-тенденции. Эмма Коррин, например, сразила всех не только самым стильным образом, но и впечатлила черным маникюром с длинными ногтями острой формы.

Эмма Коррин / Фото: instagram.com/emmalouisecorrin

Цветные мужские костюмы

Мода на цветные деловые костюмы плавно перекочевала из женского гардероба в мужской. Вместо классических черных смокингов знаменитости продемонстрировали настоящее разнообразие цвета и принтов. Согласитесь, это вдохновляет на эксперименты.

Джон Батист, Кенан Томпсон, Джейсон Судейкис, Дэн Леви / Фото: emmys.com, instagram.com/jonbatiste/

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