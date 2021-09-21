5 ключевых трендов с красной дорожки "Эмми-2021"

Аня Тейлор-Джой, Эмма Коррин / Фото: instagram.com/anyataylorjoy, instagram.com/emmalouisecorrin
На красной дорожке "Эмми-2021" царили яркость и красота. Одна из самых важных премий в современной истории телевидения 73-я церемония "Эмми" стала не только празднеством развлечений, которые помогли нам всем пережить глобальную пандемию, но и возвращением к эффектным выходам многих знаменитостей.
Естественно, мы рассматривали лучшие образы звезд, которые всячески пытались произвести впечатление.
Наряды звезд включали много цвета, великолепные платья, элегантные костюмы и элементы старого Голливуда. Мы выбрали 5 самых красивых трендов с красной дорожки премии "Эмми-2021", которые стоит взять на заметку.
Желтый
Одним из самых трендовых цветов церемонии стал желтый. Знаменитости выбирали платья тонов этого цвета: неоновый, приглушенный и насыщенный желтый. Похоже, красная дорожка "Эмми" была посвящена ярким и смелым оттенкам, производящим wow-эффект.
Бельевой стиль
Платья в бельевом стиле вошли в моду еще в 1990-е. В этом сезоне они продолжают свое шествие, покоряя сердца модниц. А вот знаменитости показали свои интерпретации тренда – пижамные кружевные комплекты, корсеты и шелк, а также прозрачные, словно сшиты из металла, варианты.
С мужского плеча
Надевать брючные костюмы на красную дорожку больше не вызывает такого шока у публики, как несколько десятилетий ранее. Но знаменитые актрисы нашли новые способы, как адаптировать предмет мужского гардероба. Блейзеры, галстуки, двубортные пиджаки, комбинезоны в классическом черном цвете стали хитами.
Экстремально длинные ногти
Маникюр с максимально длинными ногтями становятся глобальным трендом. Не обошлась и красная дорожка "Эмми" без этой бьюти-тенденции. Эмма Коррин, например, сразила всех не только самым стильным образом, но и впечатлила черным маникюром с длинными ногтями острой формы.
Цветные мужские костюмы
Мода на цветные деловые костюмы плавно перекочевала из женского гардероба в мужской. Вместо классических черных смокингов знаменитости продемонстрировали настоящее разнообразие цвета и принтов. Согласитесь, это вдохновляет на эксперименты.
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