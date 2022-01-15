5 фактів про шкоду пластику для здоров'я – як позбутися пакетної залежності

Пластик шкідливий для здоров'я, краще поступово відмовитися від пакетів і не лише / Фото: unsplash.com
Будь-який поліетиленовий продукт шкодить здоров'ю – при розпаді пластикових продуктів виділяються токсини, які згубно впливають на імунну та ендокринну системи людського організму. Не кажучи вже про ту шкоду, яку пластик завдає екології. Чим ще шкідливий пластик і чи варто від нього відмовитись – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Чому пластик шкідливий для природи та людства
А ще мікропластик чи токсичні компоненти розпаду пластику потрапляють до організму людини разом з водою та продуктами харчування. Вони негативно впливають на імунну та ендокринну системи людського організму.
Як пластик впливає на наш організм
Більшість сполук, що знаходяться у пластику, шкідливі для здоров'я:
- Так, під час виробництва поліетилену використовується свинець. Цей метал токсичний, його накопичення в організмі сприяє розвитку багатьох захворювань.
- Також не корисне зберігання їжі в поліетилені. Продукти, що лежать у пакеті, швидше за інші починають псуватися, в них скоріше заведеться цвіль. А при заморожуванні поліетилену з нього виділяються токсини.
- Особливо небезпечно розігрівати напівфабрикати в упаковці: під дією високої температури із пластику виділяється формальдегід, токсичний газ. До того ж, у складі фарб з етикеток на упаковці часто є токсини, які є згубними для людини.
- Для з'єднання швів упакування часто використовують хім-клей. Він також може згубно впливати на продукти, які потім вживає людина.
- Збільшення кількості вроджених дефектів у хлопчиків, раннє статеве дозрівання у дівчаток, безпліддя, проблеми репродуктивного здоров'я у чоловіків, рак, ожиріння пов'язані з дією цих речовин – ось далеко не повний перелік проблем зі здоров'ям, що спричиняє використання пластику.
Як менше використовувати пластик?
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