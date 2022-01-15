5 фактов о вреде пластика для здоровья – как избавиться от пакетной зависимости

Пластик вреден для здоровья, лучше постепенно отказаться от пакетов и не только / Фото: unsplash.com

Любой полиэтиленовый продукт вредит здоровью – при распаде пластиковых продуктов выделяются токсины, которые губительно влияют на иммунную и эндокринную системы человеческого организма. Не говоря уже о том вреде, который пластик наносит экологии. Чем еще вреден пластик и стоит ли от него отказаться – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Почему пластик вреден для природы и человечества

Именно бытовой пластик больше всего загрязняет окружающую среду. Только на "растворение" одного полиэтиленового пакета в природе уходит от 200 до 400 лет. Пластиковые пакеты изготавливаются из не возобновляемых ресурсов, что способствуют глобальному изменению климата. Естественно, это отражается на экологии и нашем здоровье.

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Токсичные компоненты распада пластика попадают в организм человека вместе с водой и продуктами / Фото: unsplash.com

А еще микропластик или токсичные компоненты распада пластика попадают в организм человека вместе с водой и продуктами питания. Они негативно влияют на иммунную и эндокринную системы человеческого организма.

Как пластик влияет на наш организм

Большинство соединений, которые находятся в пластике, вредны для здоровья:

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Так, при производстве полиэтилена используется свинец. Этот металл токсичный, его накопление в организме способствует развитию многих заболеваний. Также не полезно хранение пищи в полиэтилене. Продукты, лежащие в пакете, скорее начинают портиться, заведется плесень. А при замораживании полиэтилена из него выделяются токсины. Особенно опасно разогревать полуфабрикаты в упаковке: под действием высокой температуры из пластика выделяется формальдегид, токсичный газ. К тому же, в составе красок из этикеток на упаковке часто имеются токсины, губительные для человека. Для соединения швов упаковки часто используют хим-клей. Он также может оказывать пагубное влияние на продукты, которые потом употребляет человек. Увеличение количества врожденных дефектов у мальчиков, раннее половое созревание у девочек, бесплодие, проблемы репродуктивного здоровья у мужчин, рак, ожирение связаны с действием этих веществ – вот далеко не полный список проблем со здоровьем, которые вызывает использование пластика.

Как меньше использовать пластик?

Понятно, что полностью отказаться от пластика в глобальных масштабах не получится, но в быту эта задача вполне выполнима. Можно пакеты, в которые мы кладем продукты в магазинах, заменить на эко сумку или специальные торбы.

Пластиковые пакеты, в которые мы привыкли класть продукты, можно заменить бумажными или эко-мешочками / Фото: unsplash.com

Взвешивать многие продукты, те же бананы тоже можно без заворачивания в пакет. Не берите каждый раз новый пакет, вообще лучше заменить пластиковые пакеты на бумажные, они экологичнее.

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Развивайте свой эко-кругозор: узнаете больше о био-пакетах для продуктов, пользуйтесь эко-мешочками, откажитесь от пластиковых мусорных пакетов и т.д.

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