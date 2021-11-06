3 міфи про чоловіче здоров'я, які ще живі: як уникнути безпліддя

Міфи про чоловіче здоров'я, у які дехто вірить, можуть сприяти безпліддю / Фото: Колаж: Сьогодні

Не тільки у жінок у 40+ виникають проблеми із зачаттям та здоров'ям майбутніх малюків: у чоловіків у тому ж віці теж зростає ризик народження спадкоємців із хромосомними патологіями.

Сьогодні, в Всесвітній день чоловіків (який відзначають у першу суботу листопада), поговоримо про чоловіче здоров'я, важливість здорового способу життя для тих, хто збирається стати батьком та причини чоловічої безплідності. А розвіяти основні міфи щодо чоловічого здоров'я нам допоміг лікар-уролог МС "Добробут" Олександр Кардонов.

Реклама

Олександр Кардонов / Фото: пресслужба

Але ж чоловіча безплідність – це рідкість?

Зовсім ні, раніше вважалося, що безпліддя пов'язане насамперед із жіночим здоров'ям. Проте дослідження останніх років довели, що близько 30% випадків неможливості зачати малюка пов'язані саме з чоловічим безпліддям.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 15% усіх пар дітородного віку стикаються з проблемою безпліддя під час спроб завагітніти. Така статистика прирівнює цю проблему щодо поширеності до захворювань серцево-судинної системи та онкології.

Реклама

Тому міф №1 – що безпліддя – це проблема виключно жіноча.

Близько 30% випадків неможливості зачати малюка пов'язані саме з чоловічим безпліддям / Фото: freepik.com

Крім того, після 40 років у чоловіків поступово знижуються якісні показники сперми: зростає кількість сперматозоїдів з неправильною структурою, знижується їхня рухливість, що також збільшує ризик народження дітей з хромосомними патологіями та іншими мутаціями.

Реклама

Тому вік чоловіка , а не лише жінки теж важливий при плануванні пари стати батьками. Також стиль життя чоловіка, його харчування та побутові звички мають величезний вплив на те, чи реалізується він у майбутньому, як батько чи ні.

Виходить, чоловіча безплідність залежить від звичок молодості?

Малорухливий спосіб життя, надмірна вага, хронічні захворювання, шкідливі звички, такі як куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин – все це негативно впливає на стан здоров'я чоловіка в цілому. У тому числі і на його репродуктивну функцію.

Звідси міф №2 , Що головне для чоловіка, щоб стати батьком – це хороша потенція.

Куріння та інші шкідливі звички негативно впливають на здоров'я чоловіка загалом / Фото: unsplash.com

Лише цього буває недостатньо. Негативно впливають на утворення сперматозоїдів патології серцево-судинної системи, цукровий діабет, аутоімунні захворювання, а також будь-які інфекції та запальні захворювання статевої сфери .

І все-таки, яка основна причина безпліддя у чоловіків?

Однією з найпоширеніших причин чоловічої безплідності є варикоцеле – варикозне розширення вен яєчка. За даними різних джерел, ця патологія зустрічається у більш ніж 40% чоловіків, які стикаються з порушеннями репродуктивної функції. Варикоцеле може бути спадковим захворюванням, але значно погіршує його перебіг. заняття тяжкою атлетикою . Тож якщо така проблема виявляється, то її треба вирішувати.

Міф №3, що все пройде само собою – це помилка, яка досі існує серед людей. Також на чоловічу фертильність впливають ще кілька факторів.

Які бувають різновиди чоловічої безплідності?

Залежно від того, чи відбувалися вагітності від чоловіка в минулому, безпліддя ділиться на первинне (не було вагітностей або про них невідомо) та вторинне (коли вагітності були).

Для того, щоб сталося запліднення, в яєчках чоловіки повинні утворитися сперматозоїди, – каже Олександр Кардонов, – які разом з іншими компонентами сперми потрапляють у маткові труби жінки, де відбувається процес запліднення.

Виходячи з того, яка ланка цього механізму порушена, чоловіча безплідність ділять на такі види:

Секреторна безплідність – найпоширеніший різновид. Воно пов'язане з порушеннями в роботі яєчок, внаслідок яких знижується якість, кількість та рухливість сперматозоїдів. Причинами таких порушень можуть стати варикоцеле, водянка яєчка, пахвинна грижа, крипторхізм (коли яйце не опускається в мошонку), епідемічний паротит (свинка), туберкульоз яєчок, а також захворювання, що передаються статевим шляхом. Обтураційна безплідність – механічне порушення прохідності сім'явивідних шляхів, яке може бути спричинене травмами, вродженими вадами розвитку або інфекційними захворюваннями. Серед найпоширеніших причин непрохідності – кісти, пухлини чи рубці після операційних втручань. Імунологічна безплідність – характеризується утворенням в організмі чоловіка антиспермальних антитіл, які перешкоджають заплідненню яйцеклітини. Такі антитіла найчастіше утворюються внаслідок травм яєчок. Крім того, їх появі можуть сприяти різні урогенітальні інфекції – хламідіоз, мікоплазма тощо.

Загалом, своєчасна діагностика та кваліфіковане обстеження дозволяють виявити причину порушень та визначити подальшу тактику лікування. Найчастіше при ранньому виявленні чоловіче безплідність можна успішно вилікувати.

Як відбувається діагностика чоловічої безплідності і навіщо вона потрібна?

За підозри на порушення репродуктивної функції або наявність захворювань (які можуть призвести до безпліддя в майбутньому), обстеження у лікаря-уролога включає:

огляд зовнішніх статевих органів,

УЗД яєчок,

спермограму.

Спермограма грає основну роль оцінці репродуктивної функції чоловіки. Це дослідження містить оцінку кількості сперматозоїдів, їх будови, рухливості та ступеня зрілості. Крім безпосереднього обстеження сперми лікар також призначає дослідження рівня антиспермальних антитіл та генетичні обстеження.

При діагностиці безпліддя у чоловіка важливо здати аналізи на інфекції, що передаються статевим шляхом / Фото: freepik.com

Однією з важливих складових комплексної оцінки фертильності є дослідження рівнів гормонів , що впливають на репродуктивну систему чоловіка: тестостерон, фолікулостимулюючий гормон, пролактин, естрадіол та інші Обстеження також передбачає перевірку на наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом, та патогенних мікроорганізмів.

Важливо! Деякі захворювання мають безсимптомний перебіг, і навіть якщо немає жодних скарг, профілактичний огляд уролога та УЗД яєчок щорічно все ж таки необхідний — він допоможе вчасно виявити проблеми чоловічої сечостатевої системи та запобігти розвитку ускладнень.

Як сьогодні лікують чоловіче безпліддя?

Репродуктологія є однією з найпрогресивніших галузей медицини, арсенал методів лікування щороку зростає. Дуже важливо правильно вибрати лікаря, адже стосунки з ним мають ґрунтуватися на довірі до його рішень та готовності пацієнта повністю прислухатися до всіх посібників.

В більшості випадків чоловіче безпліддя успішно лікується та відтворюється репродуктивна функція. Але важливо пам'ятати: чим раніше була виявлена патологія репродуктивної системи, яка призвела до зниження фертильності, тим кращим є ефект лікування.

Терміни відновлення індивідуальні та в залежності від причин становлять від трьох місяців до року, – каже Олександр Кардонов, – Для відновлення репродуктивної функції використовуються як медикаментозні методи, так і хірургічне лікування. Вибір лікувальної тактики перш за все залежить від причин, що спричинили порушення репродуктивної функції.

Насамперед слід усунути фактори, що негативно впливають на утворення сперматозоїдів, а також вилікувати захворювання, що спричинили зниження фертильності. З метою покращення сперматогенезу може застосовуватися гормональна терапія. У деяких випадках навіть прості дії, такі як відмова від шкідливих звичок і зміна способу життя можуть повністю вирішити проблему.

А як майбутнім батькам підготуватись, якщо плануєш вагітність?

Планування батьківства – важливий та відповідальний крок і для жінки, і для чоловіка. Для мінімізації ризиків, які можуть виникнути під час вагітності, профілактичні обстеження рекомендується пройти обом партнерам.

У більшості випадків чоловіче безпліддя успішно лікується і довгоочікувана вагітність настає / Фото: unsplash.com

Для оцінки стану здоров'я жінки:

огляд гінеколога з кольпоскопією, PAP-тест, обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, УЗД органів малого тазу;

УЗД молочних залоз;

УЗД органів черевної порожнини, щитовидної залози;

лабораторне обстеження: загальний аналіз крові, цукор у крові, печінкові проби, ТТГ, рівні гормонів (ФСГ, прогестерон, пролактин, естрадіол, ЛГ), TORCH-інфекції, коагулограма;

електрокардіографія;

консультація терапевта або сімейного лікаря.

Для оцінки стану здоров'я чоловіка:

огляд уролога з УЗД яєчок;

консультація терапевта чи сімейного лікаря;

електрокардіографія;

УЗД органів черевної порожнини та малого тазу;

лабораторне обстеження: загальний аналіз крові, цукор у крові, печінкові проби, рівні гормонів (тестостерон, ФСГ, пролактин, естрадіол), TORCH-інфекції.

Ну і насамкінець слід зазначити, що будь-яких специфічних методів профілактики чоловічої безплідності не існує. І у випадках, коли, незважаючи на вдало проведене лікування, вагітність все ж таки не настає, на допомогу приходять сучасні репродуктивні технології , які дозволять втілити у життя плани про омріяне батьківство.

Також ми писали про міфах про УЗД вагітних, які досі є.