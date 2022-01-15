22 роки потому: як сьогодні виглядають місця з фільму "Ноттінг Гілл", де знімалася Джулія Робертс

Лондон – це суцільний майданчик для зйомок фільмів. Не дивно, чому 100 фунтів на день відпочинку ледь вистачає туристам. На локаціях міста знято десятки сцен популярних стрічок. Серед них – фільм "Щоденник Бріджит Джонс", "Поттеріана", мінісеріал "Шерлок" та інші.

І, звісно, романтична комедія "Ноттінг Гілл" з акторкою в головних ролях Джулією Робертс (яка була в амплуа відомої кіноакторки Анни Скотт) та актором Г'ю Ґрантом (він грав непримітного власника крамнички з путівниками Вільяма Такера). Нагадаємо, що вони "закрутили" роман, в якого було мало шансів на продовження, але в кінці між парою стався хепі-енд.

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Сьогодні туристи та місцеві приходять на однойменний район, щоб на мить телепортнутися в сюжет фільму, який світ вперше побачив 1999 року. Ми відвідали два місця зі сцен фільму та розповімо, як їх адаптували до сучасних реалій.

Спершу прийшли до будинку, де жив Вільям Такер

В першій половині дня на районі Ноттінг Гілл гуляють десятки туристів. Відвідали ми його після обіду, в надії, що охочих зробити фото біля дому Вільяма Такера не буде.

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Хотілося розгледіти фасад без поспіху. Але ні, нас випередили декілька туристів, яких ми зустріли на локації. До речі, розташований будинок за адресою 280 Westbourne Park Road.

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Візуально фасад інший, якщо порівняти з кадрами з фільму. Самі погляньте! У фільмі фасад дому та двері темно-синього кольору.

2022 року фасад перекрасили у білий, двері залишили аналогічного кольору, як у кіно.

Десятки туристів щодень приходять, щоб побачити "картинку" з фільму. Але деяким одного фото біля дверей мало, вони залишають написи фломастерами. Ми побачили непристойну фразу, яку написав один з відвідувачів.

Вочевидь, фасад щоразу відмивають від "творчості" туристів, бо минулого року один з мандрівників намалював серце по центру дверей.

/ Фото: скриншот

Двері дверима, та цікаво було побачити, що ж за ними і чому там досі не зробили музей присвячений фільму "Ноттінг Гілл".

/ Фото: скріншот

Не оминули магазин Notting Hill Вільяма Такера

Пригадуєте маленький магазин Вільяма Такера Notting Hill, де він продавав путівники та познайомився з Анною Скотт? З нього зробили "приманку" для туристів та локальний бізнес.

Потрібно витратити 4 хвилини від славнозвісного дому, щоб дійти до магазину. Розташований він на вулиці 142 Portobello Road.

Коли підходиш до магазину, то перше на що звертаєш увагу – вивіска, де пише The travel book shop Notting Hill. Потім помічаєш фото Джулії Робертс, яке розмістили на фасаді магазину. Аналогічне було використано для обкладинки фільму. Але фасад та сувеніри – це єдине, що об’єднує сюжет фільму з магазином.

Бо всередині продають стандартні сувеніри, які реально знайти в інших районах Лондона. Продавці зацікавлюють туристів популярною назвою магазину, але насправді продають традиційні сувеніри, але за підвищеним прайсом.

Ми очікували побачити всередині магазину десятки книг, як у фільмі.

/ Фото: скріншот

Та реальність виявилася іншою. Локальний бізнес став пріоритетнішим за сюжет, ідею якого могли використати для створення туристичної локації, що присвячена стрічці.

/ Фото: скріншот

Нещодавно ми розповідали про 7 must do в Лондоні для туриста.