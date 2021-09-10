15 кращих образів в історії Met Gala (фото)

Зірки на червоній доріжці балу Інституту костюма / Фото: Vogue
13 вересня в Музеї мистецтв Метрополітен в Нью-Йорку відбудеться бал Інституту костюму Met Gala. Раніше ми розповідали, чим будуть дивувати в цьому році на заході. Щороку Met Gala відвідують самі зоряні гості. Організатори ретельно приховують їх імена, щоб поява знаменитостей привернуло ще більше уваги.
Поки стало відомо, що в цьому році по червоній доріжці пройдуться: Нікі Мінаж, Кім Кардашян, Карді Бі, Джіджі і Белла Хадід, Зої Кравіц, Хейлі Бібер. З чуток, на бал прибудуть і Ріанна, Бейонсе, Дженніфер Лопес (ми дуже сподіваємося, що з Беном Аффлеком!), Біллі Айліш, Емілі Ратажковскі і Емма Коррін. Подейкують, що ще ми побачимо і Шерон Стоун.
Через пандемію найочікуваніша подія для зірок і дизайнерів в минулому році проходило в форматі віртуального шоу. Відповідно, без червоної доріжки. За декілька днів до наймоднішої вечірки в році, ми вирішили пригадати ефектні виходи зірок на балу Інституту костюма за всю його історію.
Дивіться у ролику, як проходив "Оскар" у світі моди:
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