15 лучших образов в истории Met Gala (фото)

Звезды на красной дорожке бала Института костюма / Фото: Vogue
13 сентября в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке состоится бал Института костюма Met Gala. Ранее мы рассказывали, чем будут удивлять в этом году на мероприятии. Каждый год Met Gala посещают самые звездные гости. Организаторы тщательно скрывают их имена, чтобы появление знаменитостей привлекло еще больше внимания.
Пока стало известно, что в этом году по красной дорожке пройдутся: Ники Минаж, Ким Кардашьян, Карди Би, Джиджи и Белла Хадид, Зои Кравиц, Хэйли Бибер. По слухам на бал прибудут и Рианна, Бейонсе, Дженнифер Лопес (мы очень надеемся, что с Беном Аффлеком!), Билли Айлиш, Эмили Ратаковски и Эмма Коррин. Поговаривают, что еще мы увидим и Шерон Стоун.
Из-за пандемии самое ожидаемое событие для звезд и дизайнеров в прошлом году проходило в формате виртуального шоу. Соответственно, без красной дорожки. В преддверии самой модной вечеринки в году, мы решили вспомнить самые эффектные выходы звезд на балу Института костюма за всю его историю.
Смотрите, как проходил "Оскар" в мире моды:
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