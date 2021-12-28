11 найкращих фото-2021 обрано – дивіться результати конкурсу "Мандрівник-фотограф року"

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Спільнота Voyagemakers влаштувала конкурс "Мандрівник-фотограф року", щоб підтримати тревел-культуру в Україні та фотографів, які надихають своїми естетичними роботами людей подорожувати та досліджувати світ. І обрали найкращі світлини фотографів у 11 номінаціях.
Понад 370 фотографів з усієї країни взяли участь, які презентували 700 світлин під час відбору. Серед учасників були не лише професіонали, а й аматори. Наймолодшому було шість років.
Серед номінацій конкурсу: "Люди та їх історії", "Пейзажі та пригоди", "Молодий мандрівник-фотограф року віком до 14 років", "Ікона подорожей" та інші.
Список ТОП-10 переможців у номінаціях
Нещодавно ми розповідали про те, що BBC Україна назвала трьох переможців премії "Книга року".