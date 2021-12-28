Смотрите: 11 лучших фото 2021 года о путешествиях

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Сообщество Voyagemakers устроило конкурс "Путешественник-фотограф года", чтобы поддержать тревел-культуру в Украине и фотографов, которые вдохновляют своими эстетическими работами людей путешествовать и исследовать мир. И выбрало лучшие фотографии участников в 11 номинациях.
Более 370 фотографов со всей страны приняли участие, которые представили 700 фотографий во время отбора. Среди участников были не только профессионалы, но и любители. Самому младшему было шесть лет.
Среди номинаций конкурса: "Люди и их истории", "Пейзажи и приключения", "Молодой путешественник-фотограф года до 14 лет", "Икона путешествий" и другие.
Список ТОП-10 победителей в номинациях
Недавно мы рассказывали о том, что BBC Украина назвала троих победителей премии "Книга года".