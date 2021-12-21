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Найкращі книги-2021 обрано: BBC Україна назвала трьох переможців премії "Книга року"

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
21 грудня, 09:46
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Найкращі книги обирали в номінаціях "Книга року-2021", "Книга року – Есеїстика-2021" та "Дитяча Книга року-2021"
BBC Україна назвала трьох переможців премії “Книга року”
BBC Україна назвала трьох переможців премії “Книга року”

Поки ви думали, який лук одягнути на Новий рік-2022, BBC Україна оголосила ТОП-3 книги 2021-року в літературній премії "Книга року-2021". Новиною поділилися на сайті однойменного видання.

Премію "Книга року-2021" провели у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Обирали переможця серед п'ятьох фіналістів у кожній з трьох номінацій:

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  • "Книга року-2021".
  • "Книга року – Есеїстика-2021".
  • "Дитяча книга року-2021".

Премію "Книга року-2021" отримав роман "Хто ти такий?" Артема Чеха. Переможця номінації оголосив посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Премію
Премію "Книга року-2021" отримав роман "Хто ти такий?" Артема Чеха / Фото: BBC News Украина

Переможцем у номінації "Книга року – Есеїстика-2021" стала збірка есеїв Андрія Содомори "Про що писати…".

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Переможцем у номінації
Переможцем у номінації "Книга року – Есеїстика-2021" стала збірка есеїв Андрія Содомори "Про що писати…" / Фото: BBC News Украина

Переможцем номінації "Дитяча книга року-2021" назвали книгу Петра Яценка "Союз Радянських речей".

Переможцем номінації
Переможцем номінації "Дитяча книга року-2021" назвали книгу Петра Яценка "Союз Радянських речей" / Фото: BBC News Украина

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Троє переможців отримали винагороду 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

Оголосили також переможця в конкурсі читацьких рецензій "Читач року – 2021". Нею стала Людмила Даниленко, написавши рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії". Жінка отримала головний приз – електронну книжку.

Нещодавно ми розповідали, що Барак Обама назвав найкращі фільми та книги, які його вразили.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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