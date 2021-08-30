10 красивих фото нового секс-символу Іспанії Патріка Кріадо

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Зовсім скоро, 3 вересня, відбудеться прем'єра п'ятого сезону іспанського серіалу "Паперовий будинок", який увійшов в топ-10 найбільш рейтингових проектів за версією IMDB в 2020-му році.

Сюжет серіалу розгортається навколо групи авантюристів, які грабують Іспанський королівський монетний двір. Після операції команда залягає на дно на два роки, а потім починає працювати над новим планом пограбування.

Фінальний сезон буде транслюватися з поділом на дві частини, друга прем'єра якого відбудеться 3 грудня.

Відомо, що в першій половині п'ятої частини серіалу буде багато жорстких сцен і екшену. Зйомки проекту йшли в минулому році в Іспанії, проте через пандемію вони не раз переносилися. Артисти повернулися до роботи тільки в цьому році. Продюсери зберігали інтригу до останнього, але в серпні представили нових героїв.

До акторського складу приєдналися Патрік Кріадо і Мігель Сильвестр. Обидва актори зізналися, що щасливі стати частиною популярного в усьому світі шоу.

Ми ж звернули увагу на 25-річного красеня Патріка Кріадо. Молодий актор вже взяв участь в значній кількості проектів, відомих в Іспанії. Хлопець захоплюється їздою на мотоциклах, стрільбою з автомата Калашникова, подорожами і альпінізмом.

Вибрали для вас 10 найкрасивіших знімків Патріка Кріадо – нової зірки Голлівуду.

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