1 вересня: кращі стритстайл-образи батьків

Ксенія Мішина, Поліна Неня, Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/misha.k.ua, Instagram/polinanenia
Як і будь-які інші, українських зірки – батьки першокласників, першого вересня відвозять своїх дітей вранці в школу. І, як і належить, виглядають при цьому супер стильно!
Ми вибрали найстильніші стритстайл-образи батьків, які в цьому році відвезли дітей на святкову лінійку.
Мами і тата ділилися своїми знімками в Instagram, на яких вони позували в трендових ділових костюмах, casual-образах, романтичних сукнях, комфортних спортивних костюмах і, безсумнівно, з посмішками на обличчі.
Поки багато хто з нас, незалежно від віку, радіють в цей день тому, що їм не потрібно йти до школи, для батьків школярів, безумовно, це самий зворушливий момент.
Розглядаємо трендові образи зірок і просто стильних батьків.
Дивіться ролик про те, як проходить перше вересня в школах Києва:
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