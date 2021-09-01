1 сентября: лучшие стритстайл-образы родителей

Ксения Мишина, Полина Неня, Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/misha.k.ua, Instagram/polinanenia

Как и любые другие, украинских звезды – родители первоклашек, первого сентября отвозят своих детей по утрам в школу. И, как и положено, выглядят при этом супер стильно!

Мы выбрали самые стильные стритстайл-образы родителей, которые в этом году отвезли детей на праздничную линейку.

Мамы и папы делились своими снимками в Instagram, на которых они позировали в трендовых деловых костюмах, casual-образах, романтичных платьях, комфортных спортивных костюмах и, несомненно, с улыбками на лице.

Пока многие из нас, независимо от возраста, радуются в этот день тому, что им не нужно идти в школу, для родителей школьников, безусловно, это самый трогательный момент.

Рассматриваем трендовые образы звезд и просто стильных родителей.

Татьяна Терехова / Фото: instagram.com/terehovat/

Елена Рева / Фото: instagram.com/elenareva_personal/

Смотрите ролик о том, как проходит первое сентября в школах Киева:

Читайте также: