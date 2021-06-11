Харчо, солянка или уха – какой вы суп по знаку зодиака

Львы, которые обожают мясо с остринкой могут выбрать харчо, любящие домашний комфорт Раки – уютный куриный суп с лапшой, а Овны – это острые и сбалансированные азиатские супы

Какой вы суп по гороскопу / Фото: freepik.com

Кто-то начинает день с супа, кто-то ним его заканчивает. Он есть всегда. Рецептов существует множество, но у каждого знака зодиака, если хорошо подумать, может быть свой личный. Ниже – 12 супов, которые по своему составу и даже способу приготовления, могут охарактеризовать то или иное созвездие.

Овен – фо или ромен, или том ям

Овны с перчинкой – это азиатский суп фо / Фото: freepik.com

Овен любит острую или очень острую пищу, любит есть быстро и особо в этом деле не притязателен. Ваш вариант – азиатские супы – фо, рамен, том ям – с перчинкой.

Телец – французский луковый суп

Тельцы требовательны в еде, а французский луковый суп совершенен / Фото: Depositphotos

Тельцы никогда не экономят на качественной еде. Это для них важно. Французский луковый суп, пожалуй, один из самых классных супов. Там много сыра, он приятной консистенции. А еще там есть хлеб – углеводы, которые Тельцы любят и не боятся.

Близнецы – окрошка

Близнецы – это разнообразие окрошки / Фото: Depositphotos

Холодный суп, полон сюрпризов. То на квасе, то на минеральной воде, с колбасой или с мясом – никогда не знаешь, какой именно окрошки захочется. Как и Близнецы, которым порой очень сложно определиться.

Рак – куриный суп с лапшой

Для домашних Раков идеален куриный суп-лапша / Фото: Unsplash

Любимый из детства суп, который не теряет своей актуальности. Раки любят ощущать комфорт во всем, любят домашний уют и тепло. Этот суп – лучший вариант для этих людей.

Лев – харчо

Харчо с кислинкой и остринкой – это Львы / Фото: ru.depositphotos.com

Потому что в нем много мяса, есть остринка с кислинкой и он прекрасно насыщает. Львы любят, когда отлично все сделал и забыл. Как и с харчо, съел и забыл, что был голоден.

Дева – минестроне

Девы любят все свежее и полезное, поэтому их суп – минестроне / Фото: Depositphotos

Дева известна своей любовью ко всему натуральному, свежему, полезному. Еда для Девы должна поддерживать организм, а не наоборот. Их выбор – это минестроне, суп с большим количеством свежих овощей.

Весы – мисо-суп

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Весы – это идеальный по гармонии ингредиентов мисо-суп / Фото: freepik.com

Вот умеют японцы готовить так, что все сочетается, все дополняет и поддерживает вкус друг друга. Без конкуренции, просто так. Как и Весы, которые не стремятся быть лучше, потому что они уже лучшие, а помогают достигнуть гармонии другим.

Скорпион – гаспачо

Гаспочо – не всем удается понять его вкус, как и Скорпионов / Фото: instagram.com/bbul_julia/

Потому что не всегда удается понять гаспачо, как и многим принять вкус этого помидорного супа с хлебом и чесноком. Он холодный и безразличный, какими часто бывают Скорпионы. Но очень нравится тем, кто смог его распробовать.

Стрелец – суп с фрикадельками

Бурную деятельность Стрельцов успокоит суп с фрикадельками / Фото: Depositphotos

Мы знаем, что Стрельца сложно понять, он бывает хаотичным. Поэтому с супами здесь нет четкой определенности. Но тем не менее, после их постоянной бурной деятельности можно приготовить и съесть сытный и легкий одновременно суп с фрикадельками.

Козерог – солянка

Основательная солянка – для основательных Козерогов / Фото: Depositphotos

Основательный суп, в котором, кажется, хаотично собрано все и этого всего очень много. Почему этот суп для Козерогов? Потому что он насыщает, а для них это важно. А еще – солянка не терпит, когда ее готовят не по правилам.

Водолей – чечевичный, гороховый суп

Водолеи – это чечевичный или гороховый суп / Фото: freepik.com

Водолеи любят быстрые и легкие блюда, избегая тяжелых продуктов. Овощи и другие низкокалорийные продукты – лучший выбор Водолея. Таким образом, чечевичный суп – идеальный полезный суп, который всегда согреет.

Рыбы – собственно, рыбный суп

Рыбы – это все супы с дарами моря / Фото: ru.depositphotos.com

Здесь сложно не угадать. Рыбы (люди) обожают воду и все, что с ней связано. Кроме ухи или рыбного супа, это может быть первое блюдо с морепродуктами.

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