Звезда Instagram: 10 образов самой модной собаки в мире (фото)

Собака-инфлюенсер Тика / Фото: Instagram Tika the Iggy
Локдаун благословил нас новым модным инфлюенсером. Знакомьтесь, итальянская борзая из Монреаля по кличке Тика. Ранее мы уже рассказывали о необычном животном – котопсе.
Новая it-girl примеряет потрясающие коллекции платьев, шуб из искусственного меха, флисовых костюмов, эффектно сочетая разные фактуры и стили.
Над гардеробом для животного работает ее хозяин – Томас Шапиро. Именно ему пришла в голову идея во время карантина сделать из домашнего питомца звезду Instagram.
Томас Шапиро с супругом и Тикой / Фото: Instagram Tika the Iggy
Гардероб Тики полностью состоит из вещей, сшитых на заказ. Как утверждает Томас, все вещи созданы таким образом, чтобы животному было удобно, тепло и безопасно. Например, в наряды с блестками или другими царапающимися фактурами подшиваются мягкой подкладкой, чтобы не вредить коже собаки.
За образами 9-летней Тики следит уже более 1 миллиона подписчиков в Instagram. Среди знаменитых поклонников модной блогерши: Эмма Корин, Сара Полсон, Камила Коельо, Брук Шилдс и многие другие.
Мы выбрали топ-10 стильных луков самой модной собаки в мире.
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