Звезда Друзей без ума от Брэда Питта

Брэд Питт в сериале "Друзья" / Фото: etonline.com
В интервью Access Hollywood 52-летняя Дженнифер Энистон без колебаний ответила, что именно Брэд Питт был одним из ее самых любимых гостей культового сериала, в котором она снималась с 1994 по 2004 год.
"Мистер Питт был прекрасен", — сказала актриса.
Напомним, что Энистон и Питт состояли в браке с 2000 по 2005 год.
Тем временем долгожданный специальный выпуск сериала "Друзья" уже доступен к просмотру на OLL.TV.
Спустя 17 лет Рейчел, Джоуи, Фиби, Чендлер, Моника и Росс вновь возвращаются на съемочную площадку. Нас ждут воспоминания о былом, воссозданные декорации квартир героев, кафе Central Perk, знаменитая викторина от Росса, любимая "I'll Be There For You" и целое созвездие приглашенных гостей, среди которых Дэвид Бекхэм, Кит Харингтон, Риз Уизерспун, Кара Делевинь, Джастин Бибер, Сидни Кроуфорд, Леди Гага, BTS и телеведущий Джеймс Корден.
Все сезоны сериала Друзья вы также можете посмотреть на OLL.TV.
Ранее мы показали, как изменились актеры сериала "Друзья" с момента выхода 1 сезона.