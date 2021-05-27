Вышел спецэпизод Друзья: Воссоединение. Вот 10 главных моментов, которые заставят вас улыбнуться

Редко можно увидеть, как все шесть главных актеров собираются вместе, поэтому ток-шоу во всех смыслах стало незабываемым и уникальным. Этот выпуск заставит прослезиться каждого

Сегодня на HBO Max и OLL.TV состоялась премьера спецвыпуска сериала "Друзья", в котором спустя 17 лет на экране воссоединились все шесть актеров. Рэйчел, Моника, Росс, Чендлер, Фиби и Джоуи вернулись на тот самый легендарный диван на фоне фонтана, который зрители видели на протяжении 10 сезонов популярного сериала.

"Друзья: Воссоединение" Фото: oll.tv

Вместе с шестью актерами в спецэпизоде снялись и сами создатели сериала, а также ведущий Джеймс Корден и другие приглашенные звезды, включая Леди Гагу и Риз Уизерспун. В итоге получилось удивительно эмоциональное ток-шоу, наполненное неожиданными откровениями, воспоминаниями и эмоциями актеров.

Вот 10 самых ярких моментов и фактов из спецэпизода "Друзья: Воссоединение".

1. Авторы сериала написали его, вдохновившись своей жизнью

Шоураннеры Марта Кауфман и Дэвид Крейн фактически писали сериал по своей жизни. Когда им были за 20, они жили в Нью-Йорке и у них был свой близкий круг друзей. Все вместе они переживали то, через что потом проходили герои сериала – отношения, работа, различные взлеты и падения, с которым сталкивается каждый в молодом возрасте.

"Мы писали героев с наших родственников, друзей. Чендлер – это один мой друг. В общем, мы писали, как говорится, из жизни", – поделилась Марта Кауфман.

По словам Дэвида, если коротко описать всю идею сериала, то это история о том периоде в жизни, когда ваши друзья были вашей семьей.

"Друзья: Воссоединение" Фото: oll.tv

2. Актеры не могут вспомнить некоторые эпизоды

Мэттью Перри, который боролся с наркотической зависимостью, ранее заявлял, что не помнит три года своей жизни во время съемок "Друзей". Но оказалось, что и у других провалы в памяти. Когда Дженнифер Энистон вспоминала "Эпизод с игрой в мяч", где герои играют в мяч, не роняя его на пол на протяжении нескольких часов, Девид Швиммер был озадачен.

"Я этого не помню", – прямо так и сказал актер, отметив, что не пересматривал сериал целых 17 лет.

А потом Лиза Кудроу шокировала тем, что вообще не видела некоторые сезоны.

3. Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер по-настоящему были влюблены

На съемках первого сезона "Друзей" актеры действительно испытывали друг к другу сильную влюбленность. Но так случилось, что то Джен, то Дэвид состояли в отношениях с кем-то другим, поэтому настоящий роман за кадром так и не состоялся.

4. Мэттью Перри зависел от смеха зрителей

Исполнитель роли вечно саркастичного Чендлера Бинга Мэттью Перри рассказал, что он всегда искал эмоционального отклика у живой аудитории. За съемками ситкома наблюдали настоящие зрители, смех которых вы и могли слышать за кадром.

"Я чувствовал, что умру, если они не смеются", – говорит он. "И это, конечно, вредно. Но я иногда говорил строчку, и они не смеялись, и я вспотел, и у меня начались судороги. Если бы я не получал смех, который должен был получить, я бы мог сойти с ума", – признался Мэттью Перри.

Мэттью Перри плачет в спецэпизоде "Друзей" Фото: oll.tv

5. Лизу Кудроу на роль Фиби порекомендовал супруг создателя сериала

Не многие знают, что до "Друзей" Лиза Кудроу играла официантку по имени Урсула Буффе в сериале "Без ума от тебя". Супруг шоураннера "Друзей" Дэвида Крейна был создателем этого сериала, поэтому смело порекомендовал Лизу на роль Фиби. Этого яркого и необычного персонажа действительно мало кто смог бы сыграть.

А Леди Гага, которая стала приглашенной гостьей в спецэпизоде, спела с Лизой Кудроу ее знаменитую странную песнюбалладу "Драная кошка". Вышло очень душевно.

6. Мэтт Леблан конкурировал с актером, который потом сыграл его двойника

Вокруг выбора актеров на роли действительно ходит много занятных историй. Например, Кортни Кокс изначально хотели взять на роль Рэйчел (представьте, что Джен Энистон могла бы и не появиться в сериале). А вот на роль Джоуи, которого сыграл Мэтт Леблан, претендовало немало красавчиков. В итоге роль досталась именно ему, потому что актер оказался самым забавным и искренним из всех (он пришел на кастинг с разбитым носом после того, как по пьяни упал лицом в унитаз и признался в этом шоураннерам!). Но у Мэтта был один сильный конкурент, Луис Мэндилор, который в итоге тоже снялся в сериале. Он появился в образе двойника Джоуи в 17 эпизоде шестого сезона.

Мэтт Леблан и Луис Мэндилор Фото: youtube.com

7. "Друзья" повлияли на жизни многих зрителей

Финальный эпизод "Друзей" посмотрело 52 миллиона зрителей, за целых 10 сезонов у сериала собралась огромная армия поклонников. Некоторые из них, включая нынешних звезд, поделились своими историями.

Например, участник популярной корейской группы BTS признался, что учился еще в начальных классах, когда ему мама купила DVD со всеми сезонами. Так он смог выучить английский.

Футболист Дэвид Бекхэм признался, что из всех персонажей похож на Монику. Когда он в разъездах и скучает по детям и семье, то просмотр "Друзей" всегда заставляет его улыбнуться.

А вот мать-одиночка из Ганы вдохновилась историей Чендлера и Моники, и решила не выходить замуж по требованию родителей без любви.

Спецэпизод сериала "Друзья" Фото: Warner Bros. Pictures

8. Создатели "Друзей" умоляли Дэвида Швиммера сыграть в сериале

Шоураннер "Друзей" раскрыл, что на момент кастинга Дэвид Швиммер уже бросил телевидение. У него был опыт не очень успешных съемок в одном проекте и поэтому актер уехал в Чикаго играть в театре.

Но авторы "Друзей" решили, что не найдут более идеального кандидата на роль растяпы Росса Геллера, так что им пришлось сказать, будто они специально под него написали эту роль. После долгих уговариваний Дэвид наконец согласился. Согласитесь, очень сложно представить сериал без него.

9. А вот Джен Энистон уговаривали НЕ сниматься в "Друзьях"

Когда стартовал первый сезон "Друзей", актриса уже успела сняться в шести эпизодах другого сериала. Создатели "Друзей" решили рискнуть и вопреки протестам продюсеров того сериала, решили снять три эпизода с участием Джен. По словам актрисы, продюсеры сериала-конкурента уверяли ее, что "Друзья" не сделают ее звездой. Но уже тогда она прониклась дружескими чувствами к касту и команде ситкома. Она сказала: "Ведь они мне как друзья". Так все и началось.

10. Самое ужасное воспоминание со съемок – эпизод с обезьяной Марселем

Работать с капуцином Марселем оказалось труднее, чем команда сериала могла себе представить. Марсель постоянно сидел на плече Дэвида Швиммера, не желая с него слезать. В итоге на обезьяну ушло множество дублей, а когда дело дошло до обеда, то Марсель начал делиться своим кормом (живыми личинками) с несчастным Дэвидом.

Ранее мы показали, как изменились актеры сериала "Друзья" с момента выхода 1 сезона.

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