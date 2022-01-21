Обниматься будем? 7 мемов об объятиях, которые рассмешат за секунду

Поднимем вам настроение жизненными мемами в холодный зимний день

21 января отмечают Международный день объятий. Сегодня принято обнимать всех и ходить с табличкой "Free hugs".

В этом году рекомендуем воздержаться от традиции, потому что пандемия не отступила. Вместо этого – отправить один из мемов родным и друзьям, чтобы поздравить и одновременно не навредить здоровью.

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Не забывайте о сегодняшних реалиях в праздничные дни и адаптируйте новые вызовы к нормам и трендам современности.

1

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/ Фото: risovach.ru

2

/ Фото: gadzzilla.org

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3

/ Фото: wattpad.com

4

*Я нуждаюсь в объятиях.

/ Фото: makeameme.org

5

*Сколько за объятия?

/ Фото: funvizeo.com

6

*Нападение объятиями.

/ Фото: imgflip.com

7

/ Фото: gadzzilla.org

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