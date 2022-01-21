Обниматься будем? 7 мемов об объятиях, которые рассмешат за секунду

21 января отмечают Международный день объятий. Сегодня принято обнимать всех и ходить с табличкой "Free hugs".
В этом году рекомендуем воздержаться от традиции, потому что пандемия не отступила. Вместо этого – отправить один из мемов родным и друзьям, чтобы поздравить и одновременно не навредить здоровью.
Далее по теме
Не забывайте о сегодняшних реалиях в праздничные дни и адаптируйте новые вызовы к нормам и трендам современности.
1
2
3
4
*Я нуждаюсь в объятиях.
5
*Сколько за объятия?
6
*Нападение объятиями.
7
Смотрите также 7 забавных фото животных, которые поднимут настроение с утра.