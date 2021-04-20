Злата Огневич устроила кастинг женихов: Есть несколько мужчин

На кухню Марии Мельник в рубрику "Вкусный эксклюзив" пришла популярная певица, победительница гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" – Злата Огневич. Во время откровенного интервью в программе "Ранок з Україною" артистка рассказала, как устроила кастинг в поисках своего идеального мужчины и почему не собирается устраивать громкую свадьбу.

Недавно Злата Огневич презентовала песню "Я твоя єдина". Звезда признается: эта композиция – своеобразный манифест всех невест и в какой-то степени для нее.

Злата Огневич и Мария Мельник / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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"Я устроила кастинг и выбираю своего мужчину. Да, сейчас у меня есть несколько мужчин, с которыми я общаюсь. И когда я пойму, что с одним из них я хочу пойти на серьезное свидание, конечно, он останется один", – поделилась певица Злата Огневич.

А вот к штампу в паспорте артистка относится спокойно – считает, что это бюрократические тонкости, которые никоим образом не влияют на подлинность чувств.

"Эти деньги лучше потратить на путешествие, на эмоции, чем звать 200 человек, накрывать стол. Конечно, мы пригласим наших друзей, людей, которых мы хорошо знаем, моих родителей и родителей жениха", – отметила певица.

Ранее Злата Огневич ужаснулась состоянием детских больниц.