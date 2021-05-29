Злата Огневич назвала участниц Холостяка-11 змеями: что произошло

Злату очень удивили ссоры и перепалки, которые произошли между экс-участницами проекта "Холостяк-11" во время пост-шоу

Злата Огневич удивилась ссорам экс-участниц "Холостяка-11" / Фото: скриншот

Прошло пост-шоу проекта "Холостяк-11", на котором стало известно, вместе ли Анна Богдан и Михаил Заливако. Однако во время выпуска о жизни героев после проекта все обсуждали не только отношения Анны и Михаила. В определенный момент певица и героиня проекта "Холостячка-2" Злата Огневич, которая была приглашена на съемки пост-шоу, назвала участниц "Холостяка-11", находящихся в студии, "змеями".

Как и почему это произошло? Читайте далее в материале Life Сегодня.

Предыстория

Во время последнего выпуска пост-шоу вспоминали не только лучшие, но и не самые приятные моменты. На пост-шоу также пришла и Юля "Зайка" Бельченко, которая стала аутсайдером на проекте – она не стала поддерживать теплые отношения с остальными участницами, хотя многие девушки остались подругами после окончания шоу.

Юля "Зайка" Бельченко / Фото: скриншот, instagram.com/julz_seven

И тут Юлю вполне можно понять, ведь когда участниц на проекте оставалось уже совсем мало, они начали приставать к девушке с расспросами о ее личной жизни и интересоваться, не занималась ли "Зайка"...эскортом. Такие предположения были у Джессики, а вскоре появились и у остальных. Всех смущал тот факт, что Юля часто летала на отдых за границу, у нее был ухажер-иностранец, а однажды они и вовсе полетела в Грецию с незнакомцем.

Девушка смогла объяснить все эти моменты еще на проекте. Как оказалось, свои путешествия за границу она оплачивала сама, а поездка в Грецию с незнакомым парнем было спонтанным решением и никакого интима в этой истории не было.

Тем не менее девушки все равно невзлюбили Юлю, которую считали "неискренней".

Что случилось на пост-шоу?

Во время пост-шоу девушки вспомнили историю про эскорт, а также припомнили Юле Бельченко тот факт, что после ее ухода из проекта она написала большой пост о своей последней церемонии роз, после которого многим девушкам стали писать хейтеры в соцсетях и даже желать смерти.

"По иронии судьбы я не была той "счастливицей", которая уезжает в гордом одиночестве домой, не пересекаясь с другими участницами. В обратном рейсе я летела со всеми девочками. Представили эти ликующие взгляды? Самый жуткий полет в моей жизни...", – писала тогда Юля в Instagram.

Скриншот: кадр из видео

"После твоего поста мне и моей семье начали желать смерти", – заявила Розали на пост-шоу.

Ее поддержали Даша, Таня и Джессика. Между девушками началась словесная перепалка.

"Если на вас летит хейт, отвечайте на хейт, работайте с негативом", – ответила "Зайка", добавив, что ей тоже пишут очень много недоброжелателей.

Послушав словесные баталии девушек, Злата Огневич сказала:

"Ох, ну и серпентарий (вольер для содержания змей – Ред.). Миша, как ты это все обуздал?"

Реакция Златы смутила девушек, однако они не стали ничего говорить ей в ответ.

Ранее мы писали, как прошла первая встреча Юлии "Зайки" Бельченко с Михаилом Заливако после финала "Холостяка-11".