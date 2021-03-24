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Натуральное мыло: как заставить кожу сиять и не заработать аллергию

Сегодня, 09:00

Чтобы кожа не сохла и не воспалялась, выбирайте мыло с натуральными ингредиентами

Мыло или другое средство по очистке, уходу за кожей лица часто сушит кожу, вызывает раздражение, покраснение и даже воспалительные процессы. Как выбрать полезное мыло, с помощью которого можно улучшить состояние кожи, не заработать аллергию и отличить натуральное мыло от подделки – рассказала мастер мыловарения и эко-хендмейд продукции, массажист Мария Алтухова.

Натуральное мыло: в чем преимущество модного тренда

Мыло ручной работы – популярный сегодня эко-тренд. Натуральное мыло бывает двух видов: "мыло с нуля" и мыло из основы. Мыльная основа – это уже готовая заготовка, ее саму можно использовать для мытья.

Мыло из основы конечно безопаснее тех продуктов, что продаются в масс-маркетах, но тоже содержит ненатуральные ингредиенты. Отличить такое мыло от натурального "с нуля" легко по более яркому цвету

Натуральное же мыло состоит из всего из четырех основных компонентов:

  • жирного жидкого масла
  • твердого масла – баттера
  • щелочи
  • воды или сока, можно добавить другую жидкость, даже вино.

Натуральное мыло ручной работы не будет слишком яркого цвета
Натуральное мыло ручной работы не будет слишком яркого цвета

Чем натуральное мыло полезно для здоровья

Функции любого мыла – мыть, очищать, но не увлажнять. Если мыло увлажняет, как "кричит" нам реклама, то в нем скорее всего синтетический глицерин. После мытья таким мылом на коже получается пленка, она закупоривает клетки, в итоге кожа шелушится, сохнет – как сказано выше.

Фото: freepik.com

Поэтому мыться нужно мылом, а увлажнять кожу – кремом, маслом, гелем и т. д, согласно вашему типу кожи. Польза натурального мыла для здоровья, помимо отсутствия в нем "химии" очевидна:

  1. подходит для проблемной кожи, заживляет и подсушивает высыпания – особенно дегтярное мыло;
  2. производи отшелушивающий эффект, если в мыле добавлен скраб, очищает от ороговевших участков кожи;
  3. экологично, не вредит экологии при распаде, не содержит животные жиры, только растительные.

Почему фабричное мыло более вредно, чем натуральное

Чтобы понять разницу между мылом ручной работы и фабричным, достаточно сравнить их составы. Состав фабричного мыла легко проверить, зайдя в магазин и изучив упаковку. В основном это такие компоненты:

  • синтетический глицерин, который вреден для кожи (но об этом позже),
  • соли жирных кислот (ПАВ),
  • отдушки.

Фабричное мыло хорошо очищает кожу, но часто вызывает ее сухость и раздражение
Фабричное мыло хорошо очищает кожу, но часто вызывает ее сухость и раздражение
Фото: Pexels

Ароматизаторы, красители, синтетические отдушки, которые используются в фабричном мыле, конечно, способствуют хорошему очищению кожи от загрязнения, но здоровья ей не добавят. А наоборот могут вызвать закупорку пор, воспаление. Естественно, за кожей нужно правильно ухаживать, а не только мыть мылом. Синтетические ПАВ, накапливаясь в организме, приводят к развитию различных болезней.

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В составе натурального мыла людей больше всего пугает щелочь, но это органическое вещество, хорошо растворимое в воде. Щелочь, которая вступает в реакцию с водой, маслами и т. д. перегорает и трансформируется в молекулы натурального глицерина.

Какими полезными компонентами обогащают мыло

На выходе мы получаем трансформированные масла. Важнее даже не те масла, которые закладываются при начале варки (но продукт должен быть обязательно качественным), а те, которые добавляются в мыло после того, как щелочь "перегорела". Это так называемые уходовые масла: как в жидком виде, так и баттеры. Также мыло можно обогатить витаминами, экстрактами трав или засушенными травками, сушеными фруктами и т.д.

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Корень марены, водоросли, куркума, зеленый чай, черника – это натуральные красители, которые используются без вреда для здоровья. Если мыло пахнет пирожным тирамису – то поймите, что использовалась одушка, хорошо, если пищевая. Запах натурального мыла не столь ярко выражен, как запахи мыла из масс-маркета или из основы.

Как сварить мыло самому

Можно сварить самому мыло из уже продающейся основы, оно будет лучше магазинного. На ютубе полно видео, как это сделать. Основа – это уже готовое мыло, его можно уже использовать для мытья, или растопить в духовке, добавить масло, краситель, залить в форму. Оно быстро застывает (в течение суток). Его также можно использовать в качестве арт-терапии или досуга: очень интересно готовить такое мыло с детьми.

Варить мыло дома самому – это еще и арт-терапия
Варить мыло дома самому – это еще и арт-терапия
Фото: Pixabay

Натуральное мыло варить самому дома, насмотревшись роликов с ютуба, опасно. Желательно пройти обучение по мыловарению – пары щелочи очень опасны, можно получить термоожог дыхательных путей, аллергию. Поэтому мыловары делают все с соблюдением техники безопасности, защищая лицо и руки. И застывает такое мыло долго: при варке горячим способом – неделю, холодным – около 40 дней.

Кому не подходит натуральное мыло

Важный момент! Аллергики не могут пользоваться таким мылом, если в его составе мед, корица или другой аллерген. Им подойдет минимально чистое мыло – например из детской серии, с ромашкой, чередой, календулой, маслом облепихи.

Мыло "с нуля" тем и хорошо, что его можно найти с учетом своих индивидуальный особенностей. При выборе любого мыла ориентируйтесь на его состав, а не только красивый внешний вид

Спрашивайте, что входит в состав, изучайте упаковку, узнавайте отзывы о мыловаре или реализаторе. Если вы аллергик, то обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, каких добавок в мыле нужно избегать.

Напомним, что ранее мы писали о хозяйственном мыле и его пользе для красоты.

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