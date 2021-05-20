"Жидкий терминатор" надел вышиванку

Вышитая сорочка – это не просто элемент традиционных этнических костюмов, а настоящий символ национальной идентичности украинского народа – его код, хранящийся в узорах

В третий четверг мая украинцы по всему миру отмечают День вышиванки. В этом году уже в 15-й раз.

На сегодняшний день вышиванка является нашим национальным брендом, который знают далеко за пределами Украины. Немалая заслуга в этом принадлежит представителям культуры и кино. Одежду с элементами вышивки можно увидеть в работах классиков украинского кинематографа, но и современные режиссеры тоже не забывают отдать дань уважения одному из древнейших символов украинской нации.

Ранее мы рассказывали о зарубежных фильмах, в которых актеры наряжались в вышиванку, а теперь предлагаем насладится отечественными, которые доступны к просмотру по подписке на OLL.TV.

"Тени забытых предков"

"Тени забытых предков" / Фото: kino-teatr.ua

Шедевр украинского режиссера Сергея Параджанова, снятый по мотивам повести Михаила Коцюбинского. Фильм рассказывает о чистой и светлой любви простого парня Ивана и девушки Марички, которых разделяет непримиримая вражда их родственников...

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"Захар Беркут"

Американо-украинский художественный фильм режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна является экранизацей одноименной исторической повести Ивана Франко. Одна из главных ролей досталась актеру Роберту Патрику, сыгравшему всемирно известного терминатора Т-1000 ("Жидкий металл"). Действие фильма происходит в Карпатах середины XIII века. Небольшое охотничье поселение оказывается между молотом и наковальней: они вынуждены противостоять силам боярина Тугара Волка и монгольской орде под командованием хана Бурунды. Немногочисленным поселенцам придется пойти на хитрость, чтобы одолеть и монголов, и предавшего их боярина.

"Мои мысли тихие"

Молодой звукорежисер-фрилансер Вадим отправляется в Закарпатье, чтобы записать пение мифического "раховского крыжня", который якобы поет лишь один раз в год. Успех предприятия поможет парню изменить жизнь и даже получить рабочую визу в Канаде. Сложности добавляет и то, что птица обитает в запретной зоне между Украиной и Румынией, а помогать юноше будет его родная мать…

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