Женщина, которая бросилась на 11-летнего сына с ножом, придет на ток-шоу "Говорить Україна"

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" во вторник, 20 апреля, женщина, которая порезала собственного сына расскажет, что ее заставило пойти на этот шаг. В тот день между мамой ее 11-летним сыном Олегом произошла ссора, и тогда женщина взяла нож и ранила мальчика. Ребенку оказали первую помощь, а мать на два дня исчезла из дома. Почему жертвой матери стал именно младший сын? Где был отец, когда супруга совершала жуткую расправу, и при чем здесь палки и камни, станет известно в студии ток-шоу.

О помощи ток-шоу "Говорить Україна" попросила односельчанка семьи, где едва не произошла трагедия. Женщина была дома, когда услышала за окном детский плач. Позже прибежали внучка и супруг, которые, сказали срочно вызывать скорую и полицию, потому что их соседка Алла порезала сына.

Ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я чуть не умерла от увиденного! Олег рыдал и держался за голову, по рукам текла кровь Даже времени не было расспросить у ребенка, что произошло, он только сказал, что это мама на него с ножом бросилась! Я забежала в дом, чтобы найти медикаменты и обработать рану, взяла салфетки с бинтом, начала ему прикладывать. Рана была в районе виска шириной примерно 4 сантиметра. Впоследствии Олега забрали в больницу", – говорит соседка на телеканале "Украина".

В семье еще есть старший сын, который в тот день тоже был в доме. По словам соседей, женщина бросилась на ребенка с ножом, потому что Олег примерил одежду старшего брата Артема, а ей это не понравилось. Но есть в селе и те, кто встает на защиту женщины.

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"Не нужно терпеть домашнее насилие, потому что от этого страдаете не только вы, а ваши близкие и дети. Вы никогда не знаете, что станет последней каплей и в какой момент у вас сдадут нервы. Дети – самое ценное, что есть. Нужно воспитывать их в любви и уважении, подавать им достойный пример – потому что они наше будущее", – убежден ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов.

Что скажет отец детей, почему мальчиков уже изымали из семьи, и какого будущего хотят матери ее дети станет известно в студии ток-шоу.

Обратите внимание все, кто передвигается по городу пешком или на велосипеде: в Украине уже действуют новые штрафы для пешеходов и даже велосипедистов. Влогер-пенсионер Дед Панч все выяснил и рассказал в новом выпуске ютуб-шоу:

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