Жареный лосось с сальсой из манго – рецепт блюда, которое нужно хотя бы раз попробовать

Лосось с сальсой из манго / Фото: instagram.com/sirkensingtons/

Эта вариация подачи жаренного лосося безусловно заслуживает вашего внимания. А подается он с сальсой из манго. Да, сальса – это соус из помидоров, почитаемый в Мексике, как и песто в Италии. Но его можно приготовить и из манго. Если вы думаете – это что-то необычное и, скорее всего, вы не готовы к таким экспериментам, то глубоко заблуждаетесь. Манго и лосось – невероятное сочетание, ведь из манго сальса особенная. В общем. попробуйте и вау-впечатление от такой еды вам гарантировано.

Жареный лосось с сальсой из манго

Ингредиенты

Лосось (филе) – 4 шт.

Манго – 1 шт.

Лук, красный перец, зеленый перец – по половинке

Кинза – небольшой пучок

Лайм – 2 шт.

Порошок чеснока – 1 ч. л.

Растительное масло, соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления

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Манго и перец нарезать одинаковыми кубиками, лук и кинзу – нарезать мелко. Смешать с соком лайма, приправить перцем и солью. Смешать порошок чеснока с половиной чайной ложки соли и перца. Приправить смесью лосось и смазать растительным маслом. Жарить на растительном масле до готовности. Выложить на тарелку, полить оставшимся соком лайма. Украсить сальсой из манго.

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