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Жареный лосось с сальсой из манго – рецепт блюда, которое нужно хотя бы раз попробовать

Ирина Маслова
6 сентября, 17:33
Сальса – это не только соус на основе помидоров, его вариантов существует множество. А вот сочетание сальсы из манго и сочного лосося произведет на вас серьезное гастрономическое впечатление

Лосось с сальсой из манго / Фото: instagram.com/sirkensingtons/

Эта вариация подачи жаренного лосося безусловно заслуживает вашего внимания. А подается он с сальсой из манго. Да, сальса – это соус из помидоров, почитаемый в Мексике, как и песто в Италии. Но его можно приготовить и из манго. Если вы думаете – это что-то необычное и, скорее всего, вы не готовы к таким экспериментам, то глубоко заблуждаетесь. Манго и лосось – невероятное сочетание, ведь из манго сальса особенная. В общем. попробуйте и вау-впечатление от такой еды вам гарантировано.

Жареный лосось с сальсой из манго

Ингредиенты

  • Лосось (филе) – 4 шт.
  • Манго – 1 шт.
  • Лук, красный перец, зеленый перец – по половинке
  • Кинза – небольшой пучок
  • Лайм – 2 шт.
  • Порошок чеснока – 1 ч. л.
  • Растительное масло, соль, свежемолотый черный перец

Способ приготовления

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  1. Манго и перец нарезать одинаковыми кубиками, лук и кинзу – нарезать мелко.
  2. Смешать с соком лайма, приправить перцем и солью.
  3. Смешать порошок чеснока с половиной чайной ложки соли и перца. Приправить смесью лосось и смазать растительным маслом. Жарить на растительном масле до готовности.
  4. Выложить на тарелку, полить оставшимся соком лайма. Украсить сальсой из манго.

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