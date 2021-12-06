Зендая и Том Холланд пришли на премьеру нового Человека-паука: разбираем образ актрисы (фото)

На премьере "Человек-паук: Нет пути домой" появились исполнители главных ролей Зендая и Том Холланд / Фото: Коллаж: Сегодня

Зендая снова подтвердила свой статус иконы стиля, появившись на премьере нового фильма о Человеке-пауке в ослепительном во всех отношениях луке. Напомним, что недавно актриса очаровала поклонников платьем с золотым позвоночником Roberto Cavalli.

С момента, как Зендая и Том Холланд официально подтвердили свои отношения, они открыто позируют на красных дорожках на радость папарацци. Теперь же влюбленные появились вместе на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой", в котором исполнили главные роли.

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Зендая и Том Холланд представили нового Человека-паука / Фото: Getty Images

Победительница премии модной иконы на CFDA в ноябре 2021 года пришла на мероприятие в oversize-жакете с кристаллами Alexander McQueen из коллекции весна-летом 2022, расшитом пайетками. Дополнила образ Зендая полупрозрачными ботфортами с серебристыми пайетками и массивными серьгам-паутинами.

На премьеру "Человек-паук: Нет пути домой" Зендая пришла в наряде Alexander McQueen / Фото: Getty Images

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Завершила лук знаменитость вечерним темным макияжем, подчеркивающим глаза, и прической с эффектом мокрых волос.

Зендая пришла на премьеру "Человек-паук: Нет пути домой" в Лондоне / Фото: Getty Images

Напомним, что премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в украинских кинотеатрах с 16 декабря.

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