Зеленская рассказала, как приютить ребенка, оставшегося без родителей

Как временно приютить ребенка – рассказала Елена Зеленская / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый день война разъединяет детей с родителями. Некоторые дети навсегда останутся без родных мамы и папы, другие – временно, ожидая их возвращения из фильтрационных лагерей или оккупированных территорий. Во время войны усыновление невозможно, но есть выход. Елена Зеленская в Telegram-канале рассказала, как приютить временно ребенка, который остался одна.

Воспользуйтесь чат-ботом "Ребенок не один"для помощи наименьшим во время войны. Его создали международные организации ЮНИСЕФ, Министерство социальной политики Украины и Офис Президента Украины.

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Чат бот актуален для вас, если вы:

Временно хотите приютить ребенка.

Увидели ребенка без присмотра и намерены сообщить об этом.

Разыскиваете ребенка.

Желающие приютить ребенка должны быть гражданами Украины и физически находиться в безопасном месте на территории Украины. От них также требуют:

Гарантии для безопасности ребенка, учитывая финансовую помощь, обеспечение едой, одеждой, доступом к медицинским услугам и образованию.

учитывая финансовую помощь, обеспечение едой, одеждой, доступом к медицинским услугам и образованию. Жилье, возле которого нет стратегических или военных объектов , и наличие в нем места для сна и отдыха ребенка

Дополнительно в чат-боте есть вкладка для иностранцев. Заявку могут заполнить только иностранные организации, готовые временно приютить группы украинских детей.

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В настоящее время украинцы подали более 18 000 заявок, чтобы временно приютить малышей. Ведь ребенок не должен быть один. Хочется сказать это о каждом украинском малыше, который сейчас потерял родителей, – отметила Елена Зеленская.

Мы тоже рассказывали, как получить бесплатную юридическую помощь – чат-бот Law Army of Ukraine.