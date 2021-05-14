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Завтрак по-фински – приготовим и попробуем ленивые финские блины

15 мая, 08:27

Ирина Маслова

В отличие от наших блинов, финны свои пекут в духовке

Фото: instagram.com/ubelu/

В каждой стране блины свои. К примеру, в Марокко пекут воздушные, которые еще называют "1000 пузырьков", ну и в Финляндии существуют свои собственные. Называются они паннукакку, что дословно можно перевести, как торт на сковороде. Готовятся паннукакку из традиционных для блинов ингредиентов, но есть особенность – они не жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Запишите рецепт и организуйте для себя завтрак по-фински. А в нашем календаре майских праздников найдете самый идеальный подарок для себя или для близких.

Чтобы приготовить финские блины, возьмите:

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Способ приготовления⠀

  1. Взбить слегка яйца с сахаром, добавить соль и молоко. Всыпать муку маленькими порциями, перемешивая.
  2. В готовое тесто добавить растопленное масло.
  3. Оставить тесто настояться, пока духовка нагревается до 225 градусов.
  4. Подготовить противень с высокими краями, выстелить пергамент, смазать маслом.
  5. Как только духовка нагреется, перелить тесто на противень и запекать 25 минут.
  6. Подавать с джемом, шоколадом, мороженым.

Здесь узнаете, какие ошибки вы допускаете, если ваши блины не получаются.

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