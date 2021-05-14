Завтрак по-фински – приготовим и попробуем ленивые финские блины

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В каждой стране блины свои. К примеру, в Марокко пекут воздушные, которые еще называют "1000 пузырьков", ну и в Финляндии существуют свои собственные. Называются они паннукакку, что дословно можно перевести, как торт на сковороде. Готовятся паннукакку из традиционных для блинов ингредиентов, но есть особенность – они не жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Запишите рецепт и организуйте для себя завтрак по-фински. А в нашем календаре майских праздников найдете самый идеальный подарок для себя или для близких.
Чтобы приготовить финские блины, возьмите:
- 1 л – молока
- 4 шт. – яйца
- 100 г – сахара
- 1.5 ч. л. – соли
- 400 г – муки
- 50 г – сливочного масла
Способ приготовления⠀
- Взбить слегка яйца с сахаром, добавить соль и молоко. Всыпать муку маленькими порциями, перемешивая.
- В готовое тесто добавить растопленное масло.
- Оставить тесто настояться, пока духовка нагревается до 225 градусов.
- Подготовить противень с высокими краями, выстелить пергамент, смазать маслом.
- Как только духовка нагреется, перелить тесто на противень и запекать 25 минут.
- Подавать с джемом, шоколадом, мороженым.
Здесь узнаете, какие ошибки вы допускаете, если ваши блины не получаются.
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