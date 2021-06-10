Идея для завтрака: ароматные сырные блины за 20 минут

Как приготовить сырные блины / Фото: Pixabay
Еще один вариант блинов для быстрого и сытного завтрака. Еще и такой, который вполне понравится детям. В рецептуре блинов есть полутвердый сыр, а это значит, что они получатся немного толще обычных. Подавать их можно со сметаной и греческим йогуртом.
Сырные блины – рецепт
Ингредиенты
- полутвердый сыр – 300 г
- яйца – 5 шт.
- соль – на кончике ножа
- молоко – 750 мл
- мука – 400 г
- растительное масло для жарки
- сметана, йогурт – для подачи
Способ приготовления
- Сыр натереть на средней терке. Яйца разделить на белки и желтки. Белки убрать до использования в холодильник.
- Желтки поместить в большую миску и добавить соль. Влить половину молока и взбить миксером. Затем постепенно добавить остальное молоко, постоянно перемешивая.
- Муку просеять в отдельную миску. Добавить в яичную смесь и тщательно перемешать. Добавить тертый сыр. Снова тщательно перемешать.
- Охлажденные белки взбить миксером до острых пиков. Добавить в тесто и перемешать. Блины нужно начинать печь сразу же.
- Жарить с до румяной корочки. Подавать со сметаной или йогуртом.
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