Идея для завтрака: ароматные сырные блины за 20 минут

Это не совсем те блины, к которым мы привыкли. За счет сыра в них они больше похожи на толстые оладьи, но не на пышные дрожжевые. Технология приготовления та же да и времени на такой завтрак нужно немного

Как приготовить сырные блины / Фото: Pixabay

Еще один вариант блинов для быстрого и сытного завтрака. Еще и такой, который вполне понравится детям. В рецептуре блинов есть полутвердый сыр, а это значит, что они получатся немного толще обычных. Подавать их можно со сметаной и греческим йогуртом.

Сырные блины – рецепт

Ингредиенты

полутвердый сыр – 300 г

яйца – 5 шт.

соль – на кончике ножа

молоко – 750 мл

мука – 400 г

растительное масло для жарки

сметана, йогурт – для подачи

Способ приготовления

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Сыр натереть на средней терке. Яйца разделить на белки и желтки. Белки убрать до использования в холодильник. Желтки поместить в большую миску и добавить соль. Влить половину молока и взбить миксером. Затем постепенно добавить остальное молоко, постоянно перемешивая. Муку просеять в отдельную миску. Добавить в яичную смесь и тщательно перемешать. Добавить тертый сыр. Снова тщательно перемешать. Охлажденные белки взбить миксером до острых пиков. Добавить в тесто и перемешать. Блины нужно начинать печь сразу же. Жарить с до румяной корочки. Подавать со сметаной или йогуртом.

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