Как подключиться к сети другого оператора – инструкция

Как подключиться к другому оператору, если пропала связь / Фото: pixabay.com

Связь и информационное обеспечение играет очень большую роль в современном мире, особенно, если в нем идет война. Мы уже писали, что в приложении Дія появилась функция радио, чтобы всегда быть в курсе новостей. А теперь расскажем, как всегда оставаться на связи.

Мобильные операторы Vodafone, Киевстар и lifecell совместно с Госспецсвязи Украины, Минцифрой и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи запустили национальный роуминг.

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Благодаря этому, мы всегда сможем подключаться к сети других операторов, если связь вашего исчезнет.

Как подключиться к сети другого оператора

Отключить автовыбор сети

на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети

Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

Проверить возможность исходящего вызова, SMS

Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

Важно! Старайтесь ежедневно вернуться к сети оператора.

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Напомним алгоритм действий от специалистов, если вы заметили ребенка без взрослых.

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