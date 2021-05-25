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Запеканка с кабачками и сыром – рецепт легкой и полезной закуски

25 мая, 10:27

Ирина Маслова

Такая запеканка будет уместна к завтраку, а также к ужину для тех, кто следит за фигурой

Запеканка из кабачков с сыром

Весна и лето – время овощей и легких блюд на их основе. Поэтому сезон полезных овощных запеканок объявляется открытым. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман поделился собственным рецептом кабачковой запеканки, которая станет лучшей вариацией вашего ужина.

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Для приготовления запеканки по рецепту Григория Германа понадобятся:

Способ приготовления

  1. На сковороде разогреть смесь сливочного и растительного масла. Нарезать кабачки кубиками и измельчить лук. Сначала на сковороду отправить лук, когда он станет золотистого цвета, добавить кабачки. Измельчить чеснок и отправить к овощам.
  2. Пока кабачки готовятся, можно сделать особую заливку. Взбить яйца со сливками до однородной массы. Добавить крахмал, горчицу, соль и молотый перец. Тщательно взбить венчиком.
  3. Когда кабачки станут едва золотистого цвета, выложить их в форму для запекания и, помешивая, залить яично-сливочной заливкой. Сыр натереть и вмешать в блюдо. Поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.

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